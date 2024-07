jeudi 27 juin 2024 • 2068 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Vainqueur de la médaille d’or aux Championnats d’Afrique d'athlétisme, qui se déroulent actuellement à Douala au Cameroun, Louis François Mendy, a craché sur sa prime de 80.000 francs CFA.

« C’est malheureux d’être champion d’Afrique au Sénégal. Être champion d’Afrique au Sénégal ce n’est que de nom", a-t-il d'abord écrit sur son compte Instagram.







"Je vous remets votre prime"



"Être champion d’Afrique pour gagner une prime de 50.000 FCFA de la part du ministère des Sports. Une autre somme de 30.000 FCFA rajoutée à cette dernière par le président de la fédération. Mieux vaut aller jouer au football car Sadio Mané ou Gana n’auraient jamais accepté cette somme", a-t-il dénonce. Pire, Louis François Mendy est allé plus loin. "Je vous remets votre prime. Fier d’être Champion d’Afrique. Il est tant que cela cesse ».







"J’ai vu les félicitations du Président, j’en suis fier mais il faut qu’il entende ça"



Déjà qualifié pour les Jeux Olympiques prévus au mois de juillet à Paris (France), l'un des plus grands espoirs de l’athlétisme sénégalais, a ajouté : « Je ne fais pas de comparaison avec les footballeurs. Je parle au nom de tous ces athlètes sénégalais qui ne sont pas respectés à juste valeur. Qu’on sache rétribuer les efforts et sacrifices des sportifs qui portent haut les couleurs du Sénégal. Les tickets de restaurations, les frais médicaux, tout cela, ils ne gèrent rien. J’avais juste cela à dire", a déploré le championnat d’Afrique de 110m haies. "Ce n’est pas normal qu’on nous donne des sommes de 80.000 FCFA. J’ai vu les félicitations du Président (Diomaye Faye), j’en suis fier mais il faut qu’il entende ça. Je ne peux pas attendre 23 millions du ministère pour qu’on vienne me remettre 80 mille francs ».