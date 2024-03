lundi 4 mars 2024 • 379 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les éliminatoires UFOA A du Championnat Scolaire Africain de la CAF ("ASFC") se sont achevées dimanche 3 mars en apothéose. Le Sénégal et la Gambie représenteront la région lors de la phase finale de la compétition qui aura lieu prochainement.

Pendant trois jours, le Stade Cheikhna Ould Boidiya à Nouakchott en Mauritanie, a permis aux jeunes footballeurs de montrer tout leur talent.



Le Sénégal sacré chez les garçons, le Gambie trône chez les filles



Chez les garçons, le Sénégal a été sacré dans la catégorie U-15. Un titre convoité par les autres nations

présentes dans le tournoi comme le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie.



Du côté des filles, ce sont les Gambiennes qui se sont emparées du titre. Après une lutte âpre lancée face au Cap-Vert, à la Guinée et au Sénégal.



En plus de fournir une plateforme unique pour les jeunes de montrer leur talent et de concourir internationalement, la CAF a également mené un certain nombre de programmes de renforcement des capacités où les apprenants, les éducateurs et les entraîneurs locaux ont bénéficié de cours et d'ateliers accrédités par la CAF basé sur la volonté de produire de futurs leaders africains.



Les programmes qui ont été offerts par la CAF pendant la compétition comprennent le cours d'entraîneur de la licence D de la CAF, le programme de leadership, le programme de protection et de prévention de la CAF, le programme des jeunes reporters ainsi que le programme des jeunes arbitres.



Le Championnat Scolaire Africain de la CAF est une première mondiale dans le milieu du football. Au cours de sa première saison, cette compétition innovante de football a vu la participation de plus de 800 000 jeunes garçons et filles sur le continent.



La prochaine et dernière étape des qualifications zonales sera la zone UNIFFAC, dont les dates et lieux seront communiqués en temps voulu.