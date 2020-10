mardi 27 octobre 2020 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ciro Immobile veut confirmer sa réputation en UEFA Champions League, alors que Serhiy Rebrov et Kylian Mbappé ont un petit compte à régler lors de cette deuxième soirée de la deuxième journée des groupes.

Immobile en feu avec la Lazio

La Lazio a renoué de la plus belle des manières avec l'UEFA Champions League après 13 années d'absence, les Romains s'imposant 3-1 face à Dortmund grâce notamment à l'ouverture du score signée Ciro Immobile. Le Soulier d'Or 2019/20 grâce à ses 36 buts en Serie A voudra à nouveau faire mouche face à Club de Bruges.

Rebrov face son premier amour

Serhiy Rebrov sera sur le banc du Ferencváros pour le premier match de groupe du club hongrois à domicile depuis 1995, une rencontre face... au Dynamo Kyiv, club pour lequel il a joué en pointe puis qu'il a entraîné, remportant deux titres de champion d'Ukraine entre 2014 et 2017. "Je ne voulais pas de club ukrainien, et surtout pas le Dynamo," il admettait après le tirage. "Mais j'entraîne désormais Ferencváros et nous allons les traiter comme n'importe quel autre adversaire."

Mbappé pour mettre fin à sa disette

"Méconnaissable". Voilà comment L'Équipe décrivait la prestation de Kylian Mbappé après la défaite 2-1 face à United. Auteur de quatre buts lors de ces quatre premières sorties en Ligue 1 cette saison, l'attaquant de 21 ans reste sur six matches d'UEFA Champions League sans marquer, la plus longue série sans but dans cette compétition depuis le début de sa carrière.

Juventus - Barcelone : choc de titans

Cristiano Ronaldo n'aura peut-être pas l'occasion de retrouver Lionel Messi lors de cette deuxième journée, mais un choc entre ces deux géants du football européen vaut toujours le détour. Bilan de la Juve en 11 matches UEFA face au Barça : 3 v., 4 n., 4 d., les Catalans n'ayant pas marqué lors des trois derniers matches entre les deux équipes. Actuel entraîneur de la Juve, Andrea Pirlo vivait son dernier match en tant que joueur des Bianconeri à l'occasion de la finale d'UEFA Champions League 2015 perdue 3-1 contre Barcelone à Berlin.

Les matches de mercredi (19 heures UTC, sauf indication contraire)

Group E : Krasnodar - Chelsea (16h55)

Group E : Séville - Rennes

Group F : Dortmund - Zenit

Group F : Club de Bruges - Lazio

Group G : Juventus - Barcelone

Group G : Ferencváros - Dynamo Kyiv

Group H : İstanbul Başakşehir - Paris (16h55)

Group H : Manchester United - Leipzig