samedi 20 août 2022 • 323 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Sheffield United s’est largement imposé (3-0) devant Blackburn, ce samedi, à l'occasion de la cinquième journée de Championship.

L'international sénégalais, Iliman Ndiaye a marqué deux fois alors que Sheffield United a remporté une impressionnante victoire 3-0 contre Blackburn qui les a propulsés au sommet du championnat.



Le doublé de Ndiaye est venu après qu'Oliver Norwood ait marqué le premier but.



Comme il s'agissait du troisième match des Blades en six jours, le patron de United, Paul Heckingbottom, a apporté plusieurs changements à sa formation de départ. Le Lion a donc démarré cette rencontre sur le banc. C'est après son entrée en jeu qu'il a réalisé ce doublé, lui permettant d'être élu homme du match. C'est son troisième but de la saison.