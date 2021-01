mercredi 20 janvier 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 2e journée du groupe A du CHAN 2020 débute ce mercredi avec un immense choc au programme à Yaoundé entre le Cameroun, pays-hôte, et le Mali, candidat au titre. Ces sélections qui ont toutes les deux remporté leur premier match visent un succès qui leur permettrait de valider leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Après avoir pris son temps pour concrétiser leur domination face au Zimbabwe (1-0) lors du match d’ouverture, les Lions Indomptables savent que l’adversité va s’élever d’un cran face à des Maliens qui avaient atteint la finale de la compétition en 2016 et qui ont réussi leur entrée en piste face au Burkina Faso (1-0).

Enfin la bonne pour le Burkina Faso ?

«Nous avons trouvé un bon état d’esprit. Nous cherchons maintenant une seconde victoire dès ce mercredi face au Mali car c’est la clef de la qualification et les joueurs le savent très bien», a lancé le sélectionneur camerounais, Martin Ndtoungou Mpile en conférence de presse. «Les choses sont claires, nous n’avons pas le droit de perdre ce match et les joueurs le savent très bien. Nous sommes prêts pour la rencontre mentalement et à nous de prouver ce que nous valons», a plus modestement avancé le sélectionneur malien Nouhoum Diané qui se contenterait visiblement volontiers d’un match nul face au pays-hôte.

Après leur défaite initiale, le Burkina Faso et le Zimbabwe jouent quant à eux leur survie un peu plus tard dans la soirée. Les Warriors, qui avaient battu les Etalons 1-0 lors de l’édition 2014 partiront peut-être avec un avantage psychologique face à des Burkinabè qui sont toujours en quête de la première victoire de leur histoire dans la compétition après 3 nuls et 4 défaites. Malheur au perdant…

Le programme de mercredi (GMT)

16h, Cameroun–Mali, à Yaoundé [groupe A]

19h, Burkina Faso–Zimbabwe, à Yaoundé [groupe A]

