iGFM (Dakar) La 2e journée du groupe B du CHAN 2020 est au programme ce jeudi avec l’occasion pour la RD Congo, si elle l’emporte, de décrocher le premier billet pour les quarts de finale !

Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Léopards. Après avoir battu leur voisin congolais dans le derby (1-0), les hommes de Florent Ibenge, vainqueurs de la compétition en 2009 et 2016, vont en effet croiser le fer avec un autre ancien champion, la Libye, sacrée en 2014 ! Même si les Chevaliers de la Méditerranée, confrontés à l’arrêt prolongé de leur championnat et qualifiés uniquement suite au forfait de la Tunisie, n’ont pas impressionné à l’occasion de leur entrée en lice face au Niger (1-1), ils restent un adversaire accrocheur et redoutable.

Incertitude sur 5 Léopards

De son côté, la RDC a appris avec soulagement les tests négatifs du capitaine Issama Mpeko (TP Mazembe), de Philippe Kinzumbi (TP Mazembe), de Merveille Kikasa (Vita Club), d’Atibu Radjabu (AS Maniema Union) et de Mercey Ngimbi (AS Maniema Union), qui ont tous loupé le match initial pour cause de Covid-19. Mais ces 5 éléments ne se sont plus entraînés depuis 4 jours et leur participation à la rencontre reste donc des plus incertaines. «On est à 90 min d’une qualification. Il faut jouer avec beaucoup de joie. Ce qui est beau dans ce métier c’est de donner de la joie. S’il y a une qualification, elle passera par le jeu, et je leur (mes joueurs) ai demandé de jouer», a souligné Ibenge en exhortant ses hommes à s’appuyer sur leur seconde période plus aboutie face aux Diables Rouges.

Plus tard dans la soirée, le vainqueur de Congo-Niger aura l’occasion de se relancer dans la course à la qualification. La pression sera plus forte sur les épaules des Congolais qui ont perdu leur premier match. Mais le Mena local est également conscient que cette rencontre représente sa dernière chance avant de jouer sa qualification face à la RDC, l’un des grands favoris du tournoi. Ce match s’annonce donc déjà crucial.

Le programme de jeudi (GMT)

16h, Libye–RD Congo, à Douala (Japoma) [groupe B]

19h, Congo–Niger, à Douala (Japoma) [groupe B]

Le classement du groupe B : RDC 3 points, Libye 1 pt, Niger 1 pt, Congo 0 pt

