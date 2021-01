vendredi 22 janvier 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 2e journée du CHAN 2020 dans le groupe C a été marquée par le nul du Maroc face au Rwanda et la victoire du Togo devant l'Ouganda, ce vendredi, à Douala (Cameroun).

A l’instar de la RD Congo la veille, le Maroc a manqué l’occasion de valider son billet pour les quarts de finale du CHAN 2020 dès la 2e journée et le tenant du titre a buté sur le Rwanda (0-0) ce vendredi à Douala dans le groupe C.

Malgré une possession totalement en leur faveur et supérieure à 70%, les hommes d’Houcine Ammouta n’ont jamais su trouver la faille face à des Amavubi très appliqués défensivement et prêts à jaillir en contre. Du coup, la domination marocaine s’est révélée totalement stérile et les occasions franches rares à l’exception de cette tête de Bouftini qui fusait à côté sur un centre de Baadi ou encore de cette frappe d’El Kaabi repoussée par Kwizera au retour des vestiaires.

Au fil des minutes, les Lions de l’Atlas A’ donnaient même l’impression d’être de plus en plus résignés mais les Rwandais ne parvenaient pas à en profiter malgré quelques belles situations, à l’instar de cette frappe lourde d’Hakizimana claquée par Zniti en première période ou de ce contre dégagé in extremis par El Moussaoui dans les dernières minutes. Décevant, le tenant jouera donc la qualification mardi lors du dernier match face à l’Ouganda qui a l’occasion de le rejoindre en tête du groupe en cas de victoire face au Togo dans la soirée (20h). Solides, les Rwandais pourraient quant à eux avoir un joli coup à jouer face aux Eperviers lors de la dernière journée.

Les Togolais font sensation

Petit Poucet du CHAN 2020, le Togo s’est complètement relancé en surprenant l’Ouganda (2-1) ce vendredi à Douala au terme d’un match fou en seconde période.

Deux buts exceptionnels, des rebondissements, un moment d’histoire et de l’émotion ! Après le pâle match nul entre le Maroc et le Rwanda en fin d’après-midi (0-0), l’Ouganda et le Togo ont fait le show ce vendredi à Douala dans l’autre rencontre du groupe C du CHAN 2020 avec à la clé une victoire 2-1 des Eperviers A’ qui remportent ainsi le premier match de leur histoire dans la compétition !

Le premier acte se révélait très équilibré entre des Togolais privés au dernier moment de leur sélectionneur Jean-Paul Abalo, testé positif au Covid-19, qui se sont procurés la plus grosse occasion sur une tête écrasée d’Ouro-Agoro, sauvée sur sa ligne par Anukani, et des Cranes qui ont mitraillé le but adverse sur des missiles d’Odjera, Orit ou encore Anukani… tous non cadrés.

Mais ce match changeait de dimension en seconde période lorsque Paul Mbowa marquait contre son camp en prolongeant une tête de Tchatakora au fond de ses propres filets malgré la parade désespérée de Lukwago (0-1, 48e). Les Togolais inscrivaient ainsi le premier but de leur histoire au CHAN et rendaient hommage à leur ancien coéquipier Kossi Koudagba, décédé l’an passé, en déployant un t-shirt à son effigie.

Nane répond à Kyeyune… Deux bijoux !

Mais les Ougandais laissaient peu de place à l’émotion et Kyeyune égalisait aussitôt en inscrivant le plus beau but de ce tournoi, sur un missile des 35 mètres entré avec l’aide de la barre (1-1, 51e). Quel missile ! Tout était à refaire pour les Eperviers… Pas de quoi décourager Nane qui redonnait l’avantage au Togo sur un autre bijou avec une demi-volée de l’extérieur de la surface également entrée avec l’aide de la barre (1-2, 57e) !

Dès lors, les Ougandais poussaient de toutes leurs forces pour égaliser à nouveau, mais les Togolais repoussaient leurs assauts tant bien que mal, tandis que le gardien ougandais maintenait l’espoir en remportant son duel face à Ouro-Agoro. Qu’importe puisque ce sont bien les Eperviers qui l’emportent et qui n’auront besoin que d’un point mardi face au Rwanda pour se qualifier. L’Ouganda, lui, devra impérativement battre le tenant marocain, ce qui est loin d’être gagné…

Le classement du groupe C : Maroc 4 points, Togo 3 pts, Rwanda 2 pts, Ouganda 1 pt

Avec Afrikfoot