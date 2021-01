lundi 25 janvier 2021 • 50 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Après le Mali et le Cameroun la veille, on connaîtra ce lundi deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2020 puisque le groupe B va rendre son verdict avec 4 équipes toujours à la lutte pour la qualification.

La mieux placée est la RD Congo, seule en tête avec 4 points et qui n’a besoin que d’un match nul face au Niger pour se qualifier (une défaite ne serait pas forcément rédhibitoire non plus si la Libye ne gagne pas dans l’autre match). Malgré ce classement favorable et son statut de favori de la compétition, la RDC n’abordera pas forcément ce match avec le plein de confiance. La faute aux multiples tests positifs au Covid-19 qui handicapent les Léopards depuis leur entame du tournoi (le sélectionneur Florent Ibenge, toujours à l’isolement, manquera à nouveau à l’appel) mais aussi à la prestation décevante contre la Libye (1-1) où la défaite a miraculeusement été évitée par le but salvateur d’Amedée Masasi au bout du temps additionnel.

La Libye dos au mur

En face, le Niger, qui sera qualifié en cas de victoire (voire de match nul) et qui reste sur deux matchs nuls, se tient prêt pour l’exploit. «Il faut croire en nos chances. Il faut sortir les griffes pour être efficaces dans le jeu. (…) Il faut faire un grand match lundi. C’est une rencontre où les joueurs doivent relever le défi. Il faut aller chercher cette qualification», a plaidé le sélectionneur du Mena local, Harouna Doula.

Dans l’autre affiche de ce groupe B, la Libye, frustrée après ses deux matchs nuls, surtout celui concédé in extremis contre la RDC, se devra d’assumer son statut et d’éviter le piège face au Congo. Pour ne pas dépendre du résultat de l’autre match, les Chevaliers de la Méditerranée se devront de l’emporter. Même obligation pour les Diables Rouges, à qui une victoire pourrait même ne pas suffire si dans le même temps le Niger bat la RDC qui les devancera alors au bilan des confrontations directes. «On est prêt. Chaque équipe est en train de prendre de l’amplitude et demain (ce lundi, ndlr), c’est comme un examen pour les joueurs», a prévenu le sélectionneur congolais Barthélémy Ngatsono. 4 équipes pour 2 places, faites vos jeux !

Le programme de lundi (Heure GMT)

19h, Congo–Libye, à Douala (Japoma) [groupe B]

19h, Niger–RD Congo, à Yaoundé [groupe B]

Le classement du groupe B : RD Congo 4 points, Libye 2 pts, Niger 2 pts, Congo 1 pt

Avec Afrikfoot