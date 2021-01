mardi 19 janvier 2021 • 80 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La Guinée a cartonné pour sa première sortie au CHAN 2020, contre la Namibie (3-0), mardi soir, au Cameroun.

Eliminée en phase de groupes de la précédente édition, la Guinée a soigné ses débuts au CHAN 2020 en disposant logiquement de la Namibie (3-0), quart de finale en 2018, ce mardi à Limbé. Ce succès permet au Syli local de prendre la tête du groupe D devant la Zambie, victorieuse de la Tanzanie (2-0) un peu plus tôt.

Les hommes de Lappé Bangoura sont parfaitement entrés dans la partie grâce à la roublardise de l’attaquant d’Horoya, Gnagna Barry, qui a profité d’une passe en retrait suicidaire en direction du gardien namibien pour ouvrir le score (1-0, 13e). Avant la pause, Morlaye Sylla a ensuite fait lever les foules en inscrivant un but splendide : lancé depuis la ligne médiane, le milieu offensif d’Horoya a accéléré et ensuite enchaîné fixation et superbe frappe enroulée dans la lucarne (2-0, 45e+2).

Tout en maîtrise, les Guinéens enfonçaient même le clou sur la fin sur une frappe croisée de Gnagna Barry qui s’offrait un doublé en profitant de la main fébrile du gardien adverse (3-0, 86e). De quoi faire le plein de confiance avant le choc de samedi contre la Zambie !

Avec Afrikfoot