CHAN 2020 : le Burkina Faso reprend vie et élimine le Zimbabwe

iGFM (Dakar) Tous deux vaincus pour leur entrée en lice au CHAN 2020, le Burkina Faso et le Zimbabwe s’affrontaient dans le match de la peur ce mercredi à Yaoundé après le nul dans l'autre duel entre le Cameroun et le Mali (1-1). Et ce sont les Etalons, séduisants et nettement dominateurs, qui l’ont emporté 3-1 pour se relancer dans ce groupe A. Les Warriors sont en revanche éliminés.

Malgré une première alerte en faveur du Zimbabwe sur un tir de Jaravani qui frôlait le cadre, l’entame était en faveur des Burkinabè et Issouf Sosso récompensait la pression imposée par les siens en marquant d’une superbe reprise de l’extérieur de la surface qui trompait Chinani grâce à un rebond (1-0, 14e). Mais les Zimbabwéens avaient le mérite de réagir aussitôt et Partson Jaure concluait le temps fort de son équipe en égalisant d’un magnifique extérieur brossé du pied (1-1, 23e).

La suite s’apparentait à un cavalier seul des Etalons qui faisaient le siège du but de Chinani avec de nombreuses occasions à la clé. Mais entre les ratés de Ouattara, de la tête, et de Dah, au point de penalty, et surtout les parades du gardien face à Belem et Dah à bout portant, les poulains de Seydou Zerbo étaient contraints de rentrer aux vestiaires sur un score de parité des plus frustrants.

Le Burkina Faso contraint de battre le Cameroun

Les Etalons se libéraient au retour des vestiaires lorsque Clavert Kiendrebeogo reprenait victorieusement une frappe de Ouattara repoussée sur le poteau par Chinani pour remettre le Burkina Faso en tête (2-1, 53e). Loin de lever le pied après ce but, les Etalons maintenaient la pression dans le camp adverse et Issaka Ouédraogo, fraîchement entré en jeu, profitait d’un cafouillage dans la surface pour réaliser le break malgré la parade de Chinani qui ne parvenait pas à bloquer sa frappe (3-1, 66e).

Dah frôlait même le 4e but mais son tir puissant fuyait le cadre. Qu’importe puisque ce succès permet aux Burkinabè de se relancer, mais il faudra battre l’hôte camerounais dimanche pour espérer voir les quarts (en cas d’égalité avec le Mali, les Aigles passeront forcément devant car ils ont battu le Burkina Faso 1-0). De son côté, le Zimbabwe jouera pour l’honneur face au Mali.

Le classement du groupe A : Cameroun 4 points, Mali 4 pts, Burkina Faso 3 pts, Zimbabwe 0 pt

