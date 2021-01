mardi 26 janvier 2021 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plein de suspense, le groupe C du CHAN 2020 va rendre son verdict ce mardi. Et au moment du coup d’envoi d’Ouganda-Maroc à Douala et de Togo-Rwanda à Limbé, les quatre équipes en piste pourront encore toutes rêver d’une qualification en quart de finale.

Le mieux placé est évidemment le tenant du titre marocain, qui peut se contenter d’un match nul face aux Cranes A’. Reste que les Lions de l’Atlas locaux n’ont pas convaincu jusqu’à présent en affichant un jeu trop stéréotypé et en manquant cruellement de réalisme, ce qui les a conduits à concéder un match nul bien décevant face au Rwanda (0-0) alors qu’ils pouvaient valider leur billet en cas de victoire.

Même en l’absence du latéral droit Abdelkrim Baadi (Renaissance Berkane), désigné homme du match face aux Amavubi mais ensuite testé positif au Covid-19, les Marocains devront donc se ressaisir afin d’éviter le piège face à des Ougandais tombés de haut face au Togo (défaite 2-1), mais qui sont contraints de gagner pour espérer se qualifier et qui s’avanceront sans complexes. «On peut battre le Maroc en corrigeant nos erreurs et en venant avec des bonnes intentions. On aura certainement des occasions, le match sera ouvert, on peut leur faire mal», a assuré le sélectionneur Johnny McKinstry.

Le Togo de surprise en surprise ?

Le vainqueur de l’autre match du groupe, Togo-Rwanda, sera quant à lui assuré de décrocher son billet pour les quarts. Pour leur première participation à la compétition, les Eperviers locaux ont repris espoir en s’offrant le scalp de l’Ouganda au terme d’un match fou et ils rêvent désormais d’enchaîner face à des Rwandais plus expérimentés et invaincus mais qui n’ont pas encore inscrit le moindre but.

«Il n’y a pas de calcul à faire. Nous avons besoin de gagner ce match pour passer», a prévenu le sélectionneur des Amavubi locaux, Vincent Mashami. «L’appétit vient en mangeant, il ne faut pas s’arrêter à si bon chemin. On doit transformer l’essai. Ce sera une finale face au Rwanda, une équipe accrocheuse», a de son côté souligné le sélectionneur adjoint du Togo, Franck Dote. A noter qu’un nul pourrait même suffire aux Eperviers A’ si l’Ouganda ne bat pas le Maroc, sinon il faudra sortir les calculettes car trois équipes se retrouveraient en tête avec 4 points…

Le classement du groupe C : Maroc 4 points, Togo 3 pts, Rwanda 2 pts, Ouganda 1 pt

Le programme de mardi (heure GMT)

19h, Ouganda–Maroc, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe C]

19h, Togo–Rwanda, à Limbé [groupe C]

