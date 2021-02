dimanche 7 février 2021 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Maroc a remporté la finale du CHAN 2020, pour la deuxième fois consécutive, en dominant le Mali (2-0), dimanche, à Yaoundé.

Dans ce match fermé et haché par de nombreuses fautes, les tenants du titre déjouaient de plus en plus face à un adversaire plus remuant mais imprécis.

Lancé en profondeur, Koné butait sur Zniti qui remportait son duel mais se faisait mal à l’arrière de la cuisse. Même si Amsif était parti s’échauffer par précaution, le portier tenait sa place. A l’image de cette reprise de la tête de Koné qui filait à côté, les Aigles locaux continuaient par la suite à manquer de précision pour menacer des Marocains bloqués dans leur possession stérile. Les coéquipiers du capitaine El Kaabi montraient un peu plus de mordant au retour des vestiaires. Après un débordement de Sadaoui côté gauche, le capitaine était ainsi trouvé dans la surface, mais sa reprise était contrée. La riposte malienne ne tardait pas et, sur coup franc, Kanouté disposait d’une énorme occasion, mais sa tête filait jusque à côté !

Koné manque le coche

Ce match s’animait enfin et les Lions de l’Atlas locaux réclamaient ensuite un penalty après un tacle de Samake sur Rahimi, superbement lancé par Hafidi dans la surface. Après plusieurs minutes d’échanges avec la VAR, l’arbitre kényan Peter Waweru ne sifflait pas penalty. Les Maliens s’en sortaient bien tant cette intervention semblait litigieuse. Quelques minutes plus tard, Koné avait la balle de match au bout du pied sur une passe en cloche de Bagayoko, mais Zniti remportait son duel et signait une parade décisive. Le tournant du match car, dans la foulée, sur une merveille de corner de Namsaoui, le défenseur central Soufiane Bouftini devançait Sanogo et plaçait une tête imparable pour ouvrir le score (0-1, 69e).

Le Mali passe à côté comme en 2016

Toujours trop brouillons, les Maliens ne parvenaient pas à proposer une réaction digne de ce nom. Pire, les poulains de Nouhoum Diané pliaient à nouveau sur corner. Bénéficiant d’une remise de Bemaamar, El Kaabi scellait ce match d’une tête plongeante (0-2, 79e). Une belle revanche pour le capitaine marocain, en criant manque de réussite sur ce tournoi et jusque-là buteur seulement sur deux penalties. Vainqueurs en 2018 à domicile, les Marocains s'adjugent ce trophée pour la deuxième fois consécutive. Ils rejoignent la RD Congo au palmarès.

Réduit à dix suite à l’expulsion de Samake (90e+3), sanctionné d’un deuxième carton jaune après recours à la VAR pour une semelle sur Bemaamar, le Mali s’incline à nouveau en finale, comme en 2016…

Avec Afrikfoot