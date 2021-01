lundi 18 janvier 2021 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la FIFA (www.FIFA.com) Gianni Infantino revient d’une visite de deux jours au Cameroun. Ce déplacement lui a permis de rencontrer des personnalités importantes du pays, ainsi que les principaux dirigeants de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Cette visite coïncidait en outre avec le coup d’envoi du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), disputé du 16 janvier au 7 février 2021 dans trois villes camerounaises.

Vendredi, le Président de la FIFA a été reçu en audience privée par Paul Biya, le président de la République du Cameroun, au palais de l’Unité de Yaoundé. Dans la foulée, il a assisté à une cérémonie au cours de laquelle Issa Hayatou a été fait président d’honneur de la CAF, après avoir dirigé l’institution de 1988 à 2017.

“J’ai eu le plaisir d’informer le président Biya du rôle tenu par la FIFA dans la relance du football non seulement au Cameroun, mais aussi dans toute l’Afrique et dans le monde”, a déclaré le Président de la FIFA, accompagné pour l’occasion du président de la CAF, Constant Omari. Par la suite, Gianni Infantino a rencontré le Premier Ministre camerounais Joseph Ngute.

“Durant nos échanges avec les dirigeants de la CAF et de la Fecafoot, j’ai pu mesurer à quel point il était important que la FIFA témoigne de son soutien au football au Cameroun et à tout le continent africain. La période est cruciale car le Championnat d’Afrique des Nations, la première compétition internationale de l’année 2021, vient de débuter. Les spectateurs ont la possibilité d’assister aux matches, dans le respect des mesures de sécurité que nous avons adoptées”, a ajouté le Président Infantino. “La reprise de la compétition en Afrique, et notamment dans un grand pays de football comme le Cameroun, est un message positif adressé à l’ensemble de la communauté.”

Avant de partir, Gianni Infantino a assisté à la cérémonie d’ouverture et au match d’ouverture du CHAN au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, qui a vu le Cameroun s’imposer face au Zimbabwe. En tout, 16 équipes nationales africaines participent à la sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations, une compétition biennale réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs.

Ce tournoi a, par ailleurs, bénéficié du soutien de la FIFA. En effet, depuis octobre 2020, la CAF utilise la subvention du fonds de soutien Covid de la FIFA (2 millions d’USD) pour relancer ses compétitions. Les procédures médicales, les vols et l’hébergement du CHAN ont été financés de cette façon.

