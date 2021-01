lundi 18 janvier 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Choc des extrêmes ce lundi à Douala ! Tenant du titre et considéré comme l’un des favoris naturels à sa propre succession, le Maroc effectue son entrée au CHAN 2020 en affrontant le Togo, qui va disputer son premier match en phase finale de la compétition !

Sur le papier, l’affiche apparaît forcément déséquilibrée entre des Lions de l’Atlas toujours menés par Ayoub El Kaabi, meilleur buteur (9 buts) et joueur de la précédente édition, et des Togolais qui manquent d’expérience à ce niveau. Mais les hommes d’Houcine Ammouta resteront sur leurs gardes et n’oublieront pas que, si le Nigeria, qu’ils ont battu en finale de la précédente édition, n’est pas là cette année, c’est parce que les Eperviers l’ont éliminé durant les qualifications ! Malgré une préparation réussie avec 2 victoires contre la Guinée, les Marocains sont aussi conscients qu’il sera évidemment plus difficile de s’imposer en Afrique subsaharienne qu’en 2018, lorsqu’ils avaient pu compter sur le soutien de leur public à la maison.

McKinstry, comme on se retrouve

Plus indécise, l’autre affiche du groupe opposera le Rwanda à l’Ouganda, deux pays voisins et qui possèdent un étonnant point commun : Johnny McKinstry. Sélectionneur des Amavubi, qu’il a menés en quart de finale du CHAN 2016 à domicile, le technicien nord-irlandais entraîne désormais l’Ouganda et s’apprête donc à connaître des retrouvailles pour le moins particulières.

Ambitieux, les Cranes comptent sur cette édition pour franchir un cap après 4 éliminations successives en phase de groupes, mais ils trouveront face à eux un Rwanda dont la sélection locale est performante et qui s’appuiera sur un mélange entre la jeunesse incarnée par son prometteur attaquant Innocent Nshuti et l’expérience de son buteur Jacques Tuyisenge, qui participe à son troisième CHAN et qui a inscrit 11 buts dans les compétitons continentales sur les trois dernières saisons.

Le programme de lundi (heure locale et française, soit GMT +1)

17h, Maroc–Togo, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe C]

20h, Rwanda–Ouganda, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe C]

Avec Afrikfoot