CHAN 2020 : les promesses de la CAF

iGFM (Dakar) Reporté de près d’un an en raison de la crise sanitaire, le CHAN 2020 (équivalent de la CAN mais pour les joueurs locaux, ndlr) débutera le 16 janvier prochain au Cameroun. Président intérimaire de la Confédération africaine de football (CAF), Constant Omari a assuré que le pays-hôte est prêt et proposera de belles enceintes.

«Nous vivrons le retour aux grandes compétitions de la CAF, à Yaoundé́, Douala et Limbé avec l’organisation du CHAN à partir du 16 janvier prochain, le CHAN cette immense pépinière internationale de jeunes talents d’Afrique et découvrirons les formidables nouveaux stades dont le Cameroun s’est doté», a annoncé le dirigeant en fin de semaine dernière lors de l’assemblée générale de la CAF.

En raison de la crise sanitaire, ce tournoi risque en revanche de se dérouler à huis clos…

Les groupes du CHAN 2020

Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe

Groupe B : Libye, RDC, Congo, Niger

Groupe C : Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo

Groupe D : Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie

