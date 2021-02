Avec 5 buts au compteur, le joueur de 24 ans finit en effet le tournoi comme meilleur buteur devant le Guinéen Gnagna Barry (3 buts). Elu homme du match à trois reprises, le Marocain a également été désigné meilleur joueur du tournoi ! Il devance là aussi un Guinéen, le milieu de terrain Morlaye Sylla, désigné homme du match à 4 reprises et qui constituait un sacré client.

Irrésistible tout au long du tournoi et auteur de deux doublés, contre l’Ouganda lors du dernier match de poules (5-2) puis face au Cameroun en demi-finales (4-0), Rahimi marche ainsi sur les traces de son coéquipier Ayoub El Kaabi, lui aussi auteur du triplé en 2018 (sacre, meilleur joueur et meilleur buteur).

