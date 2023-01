vendredi 27 janvier 2023 • 28 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal a infligé une dure leçon à la Mauritanie (1-0) ce vendredi en quarts de finale du CHAN 2022. Après l’Algérie, les Lions sont la deuxième sélection qualifiée pour les demi-finales de la compétition.

Ce match prenait d’entrée une tournure inattendue avec des Mauritaniens à la manœuvre et entreprenants face à des Sénégalais résolus à subir. Grâce à leur domination, les hommes d’Amir Abdou parvenaient à obtenir des coups de pied arrêtés et se montraient dangereux de la tête. Mais Pape Diallo face à Nouh El Abd et Cheikh Sidibé face à Demini Saleck sauvaient les meubles sur la ligne !



Lamine Camara se reprend



En face, malgré une faible possession, les Sénégalais parvenaient à se montrer extrêmement menaçants sur leur première occasion mais Pape Diallo gâchait une offrande de Malick Mbaye en expédiant au-dessus sa reprise au point de penalty. Froids de réalisme, les hommes de Pape Thiaw profitaient ensuite d’un corner pour obtenir un penalty, après recours à la VAR, en raison d’un ceinturage de Mohamedhen Beibou sur Moussa Ndiaye. Après son raté dans cet exercice lors du premier match contre la Côte d'Ivoire (1-0), Lamine Camara se reprenait en le transformant en force pour ouvrir le score (1-0, 34e) ! Pas de quoi décourager les Mourabitounes mais le tir en pivot d’Hemeya Tanjy manquait de puissance pour inquiéter Pape Sy.



Au retour des vestiaires, Pape Diallo manquait le break pour le Sénégal avant d’être de toute façon signalé hors-jeu. La Mauritanie répliquait sur une tête contrée de Mamadou Sy et surtout sur deux nouvelles opportunités pour Tanjy, qui ne parvenait pas à accrocher le cadre. Malgré deux actions litigieuses dans la surface et une sortie en catastrophe de Pape Sy, le Sénégal résistait tant bien que mal et validait son billet pour les demi-finales où il affrontera mardi le vainqueur de Madagascar-Mozambique, programmé samedi. Avec 18 tirs tentés contre seulement 6 pour leur adversaire, qui n'en a cadré qu'un, sur penalty, les Mourabitounes rentreront à la maison avec quelques regrets en dépit de ce parcours historique.

