iGFM (Dakar) Dans sa livraison du jour, l'Observateur a révélé que les joueurs de l'Equipe nationale locale, vainqueur du CHAN, et ceux de la sélection des moins de 20 ans qui a gagnée la CAN, n'ont toujours pas reçu des primes promises par le ministère des Sports.

Quelques semaines après les victoires finales au CHAN et à la CAN U20, une histoire de primes impayées commence à faire parler. Jusque-là, ça murmurait dans les couloirs de la Tanière, mais plus le temps passe, plus des joueurs, impatients d'encaisser les millions de FCfa, ont décidé de fuiter l'information dans la presse. Histoire de mettre la pression ! Après vérification, il s'est avéré que l'État du Sénégal doit encore une prime de 5 millions de FCfa à chaque joueur de l'Equipe nationale de football réservée aux locaux, vainqueur du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), en s'imposant samedi 4 février 2023 devant le pays hôte, l'Algérie (0-0, tab : 5-4). Et 3 millions de FCfa pour chaque joueur de l'Equipe nationale des moins de 20 ans, vainqueur le samedi 11 mars de la Coupe d'Afrique de la catégorie face à la Gambie (2-0) et qui participe actuellement à la Coupe du monde en Argentine.



Rentrées au pays avec le trophée, les deux équipes ont bien été accueillies au Palais de la République où le Président Sall leur a déroulé le tapi rouge et offert à chaque joueur et membre de l'encadrement une prime spéciale de 10 millions de FCfa. Cet argent a bien été reçu par les joueurs et les membres des différents encadrements. La prime encore impayée est celle promise par le ministère des Sports. Après avoir reconnu l'existence de ces primes impayées, un collaborateur de l'ancien ministre des Sports Yankhoba Diatara renseigne que les états financiers étaient déjà faits et que tout était ok pour procéder au paiement. Malheureusement, le changement de ministre a retardé l'échéance.



"Effectivement, il existe bien des primes encore impayées. Il s'agit de 5 millions de FCfa pour chaque joueur de l'Equipe nationale Locale et 3 millions de FCfa pour chaque joueur de l'Equipe des moins de 20 ans, reconnaît le Dage (Directeur de l'Administration générale et de l'équipement) du ministère des Sports.



Mamadou Ngom Niang donne les raisons du retard de paiement. "On a les deux ordres de virement pour ces deux primes. On devait les payer depuis, car on avait pris toutes les dispositions, mais il y a eu ce changement au ministère avec le départ de Yankhoba Diatara, remplacé par le Premier ministre Amadou Ba. Le Trésor nous a demandé de reprendre le circuit. Vous savez, c'est la première fois que l'Etat octroie une prime à ces deux équipes, donc il fallait créer les dispositions réglementaires qui permettent de payer.



Diatara avait signé l'arrêté, mais ça a coïncidé avec son départ du ministère. Donc on a repris le circuit et le dossier est actuellement sur la table du Premier ministre, par ailleurs ministre des Sports, pour signature. Et ensuite nous procéderons au paiement par virements », explique Mamadou Ngom Niang.



L'autre explication du retard de paiement est dit-il, indépendante de la volonté du ministère. "L'autre problème est lié au fait que beaucoup d'ayants droit n'avaient pas à l'époque des comptes bancaires. Généralement, je partais au Trésor prendre l'argent et payer directement. Mais comme on me l'a reproché avec l'histoire du rapport de la Cour des Comptes...Si nous ne suivons pas le circuit normal, on va nous reprocher ces manquements demain. J'ai exigé que tout le monde ait un compte et qu'on m'envoie la liste des bénéficiaires. Ils l'ont fait. Même pour les U20, c'est le même cas », confie le Dage qui promet que si tout se passe bien, les joueurs recevront leur argent dans les jours à venir. La question des primes sera bientôt réglée. Ensuite, il restera l'affaire des terrains promis par le Chef de l'Etat aux vainqueurs du CHAN 2023.