samedi 26 février 2022 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Charles, acteur dans la série «Karma» était de passage à igfm ce samedi pour retracer son parcours dans le monde du cinéma.

Dans cette interview, il revient sur ses rôles dans les séries «Karma», «Mœurs», "Grand amour», «Mali twist» etc. Il évoque aussi les bisbilles qui surviennent entre les acteurs et producteurs, le métier d’acteur et l’évolution du cinéma.