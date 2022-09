samedi 10 septembre 2022 • 156 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM- Deux jours après la mort de la reine d'Elizabeth II, Charles III a officiellement été proclamé roi ce samedi.

À retenir :

PUBLICITÉ

Officiellement proclamé roi par le Conseil d'accession réuni à Londres, Charles III s'est dit prêt à assumer ses « devoirs et lourdes responsabilités » de souverain lors d'une cérémonie historique samedi, deux jours après la mort d'Elizabeth II.

« Le prince Charles Philip Arthur George est maintenant, par la mort de notre dame souveraine d'heureuse mémoire, devenu notre Charles III... God save the King (Que Dieu garde le Roi) », a proclamé peu après 11h (heure de Paris), le Conseil d'accession. L'assemblée a alors répété: « God save the King ».

PUBLICITÉ

Le Parlement doit faire serment d'allégeance ce samedi après-midi. De son côté, le roi rencontrera des personnalités telles que la Première ministre Liz Truss ou le chef du parti travailliste.

La cérémonie, télévisée pour la première fois, a eu lieu au palais Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs. La précédente avait eu lieu en 1952, quand Elizabeth II avait été proclamée reine.

La foule continue ce samedi en début d'après-midi de s'amasser devant Buckingham Palace, impatiente de voir le roi.



Avec RFI