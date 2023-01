jeudi 5 janvier 2023 • 616 lectures • 0 commentaires

L'Iran a averti mercredi Paris qu'il réagirait après la publication de caricatures «insultantes» du chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dans « Charlie Hebdo ».

Téhéran brandit de nouvelles menaces. Les autorités iraniennes ont averti ce mercredi 4 janvier la France qu'elles réagiraient après la publication de caricatures « insultantes » du chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dans Charlie Hebdo. L'hebdomadaire satirique a publié mercredi des dizaines de caricatures mettant en scène la plus haute personnalité religieuse et politique de la République islamique.



Il s'agit des caricatures retenues dans le cadre d'un concours lancé en décembre. « L'acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter. « Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes », a-t-il ajouté.



À Téhéran, l'ambassadeur de France Nicolas Roche a été convoqué mercredi soir par le ministère des Affaires étrangères. « La République islamique d'Iran, n'accepte, en aucune façon, l'insulte de ses valeurs (...) islamiques, religieuses et nationales (...) et la France n'a pas le droit d'insulter ce qui est sacré (...) pour les pays musulmans sous le prétexte de la liberté d'expression », a indiqué le porte-parole du ministère Nasser Kanani. L'Iran « considère le gouvernement français responsable pour cet acte haineux, insultant et injustifié », a-t-il ajouté dans un communiqué, précisant attendre des « explications » de Paris.



Le numéro de Charlie Hebdo paru mercredi contient plusieurs dessins d'ordre sexuel montrant l'ayatollah Khamenei et d'autre religieux iraniens.