iGFM (Dakar) Six individus ont été arrêtés, jeudi entre Joal (ouest) et Diourbel (centre), par les éléments de la brigade de recherche de Mbour, dans le cadre d’une enquête ouverte suite au chavirement d’une pirogue de migrants au large de Saint-Louis (nord), mercredi, faisant plusieurs morts, a appris l’APS, de source sécuritaire.

”Les investigations menées depuis l’accident ont permis à la brigade de recherches de Mbour d’interpeller six individus entre Diourbel et Joal, impliqués dans l’organisation de ce voyage clandestin périlleux”, a confirmé à l’APS, la Division de la communication (DIVCOM) de la gendarmerie nationale.



”Une femme” figure parmi les six individus arrêtés, ajoute la même source, précisant que ”le Haut commandement de la Gendarmerie nationale a instruit l’ouverture immédiate d’une enquête”.



Une embarcation transportant des migrants a chaviré mercredi au large de Saint-Louis avant d’échouer sur la côte causant officiellement 26 morts.

Avec APS