Cheikh Ahmadou Bamba Mboup: "l'Etat doit nous aider pour l'insertion "

lundi 17 octobre 2022

iGFM - (Dakar) Cheikh Ahmadou Bamba Mboup, le président Association formation et insertion des lutteurs du Sénégal et Directeur général de Arène bi Sécurité est l'invité d'IGFM. Un émigré rentré au bercail pour participer au développement du pays par la formation et l'insertion des jeunes, avec l'appui de la Direction de l'Emploi, les 3FPT et l'Anamo, il a réussi à apporter sa contribution au programme de "Khey Ndaw Gni". Il lance un appel à l'Etat à soutenir davantage ses partenaires pour plus d'emplois.

Publié par Harouna Fall editor