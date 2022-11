mardi 29 novembre 2022 • 458 lectures • 0 commentaires

Cheikh Ahmed Cissé a été écroué hier par le juge du 2e cabinet à la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet.

Cheikh Ahmed Cissé a passé hier sa première nuit en prison. Se disant tradipraticien et âgé de 35 ans, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, attentat à la pudeur et outrage public, rapporte Libération. C'est suite à la l'information judiciaire demandée par le parquet.



Pour rappel, c'est l'Ong Jamra, à travers son vice-président Mame Mactar Guèye, qui avait déposé une plainte confiée à la Dsc. Ce après plusieurs sorties du mis en cause dont la dernière a été de recommander la distribution d préservatifs dans les mosquées. Face aux enquêteurs, Cheikh Ahmed Cissé avait prétendu qu’il ne cherchait qu'à prodiguer des enseignements à travers ses sorties souvent polémiques. Il avait été placé en garde à vue le même jour.

