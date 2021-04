vendredi 2 avril 2021 • 285 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le député Cheikh Bamba Diéye assimile le projet de loi portant report des élections locales et prorogation du mandat des conseillers municipaux, à un aveu d’incompétence du gouvernement. Il a fait cette affirmation devant le ministre de l'intérieur, Antoine Felix Diome.

« Le gouvernement du Sénégal a failli, parce que la convocation de cette séance pour encore reporter les locales est un aveu d’incompétence. Gouverner, c’est prévoir et il vous a été échu conformément à nos lois, la mission de gouverner ce pays. Après neuf années d’exercice du pouvoir, nous constatons que notre démocratie est devenue malheureusement une caricature qui donne au président de la République et à sa majorité tous les droits comme le droit de choisir qui doit ou non s’opposer à eux, le droit d’avoir la haute main sur tout le processus électoral, le droit de décider seul avec une remarquable opacité et de manière unilatérale la date des élections », a déploré Cheikh Bamba Dièye.

Le député a également estimé que les manquements noté dans la gestion de l’Etat de Droit par l’Etat et les politiques est à l’origine de l’effervescence du champ politico-social.

« Nous venons de frôler le pire parce que collectivement, vous et nous avons failli à notre mission de guider nos concitoyens sur le rigoureux chemin de la paix par l’exercice de la vérité et de la justice. Je vous fais remarquer que l’effervescence de notre champ politico-social a pour source la légèreté avec laquelle nous gérons l’Etat de droit dans notre pays. Or, l’Etat de droit refuse toute forme de manipulation de la règle de droit au profit du prince », a-t-il dit.

L’ancien maire de Saint Louis dit être convaincu qu’une «démocratie se construit entre le pouvoir et l’opposition sous le regard du citoyen à travers une compétition régulière et transparente. Ce n’est pas retenir la leçon que de s’invectiver ou de bander les muscles en perspective de la prochaine confrontation».