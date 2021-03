jeudi 25 mars 2021 • 570 lectures • 2 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM-(Dakar) La proposition du vice-président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, a vite été rejetée par le leader du Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubel (FSD/BJ) Cheikh Bamba Dieye. Le responsable de Bokk Guis Guis a révélé que l’opposition est en train de travailler pour permettre au président Macky Sall d’être blanchi de toute poursuite, au cas où il renonce à l’idée de briguer un troisième(3) mandat à la présidentiel de 2024.

Si cela tenait qu’à Cheikh Bamba Dièye, il n’y aura pas d’accord permettant au président Macky Sall et sa famille de quitter le pouvoir sans être poursuivi par une quelconque justice. En effet, le leader du FSD/BJ a vite rejeté l’idée émise par la vice-président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly de Bokk Guis Guis. Cheikh Bamba Dièye a estimé à la limite indécente la proposition, en ce sens que «le troisième mandat n’est pas un droit, y renoncer n’est pas une faveur faite au peuple», a-t-il posté.

Poursuivant le leader du FSD/BJ a indiqué que «la promesse de non poursuite à l’endroit d’un décideur qui a fauté avec les deniers publics, qui a fauté avec le droit et qui a piétiné la justice sous le seul prétexte de ne pas prétendre à un troisième (3) mandat, est une double peine infligée aux Sénégalais».

Opposant son refus formel à cette proposition, Cheikh Bamba Dièye a fait savoir que celle-ci «est une injustice de trop parce qu’un tel acteur ne mérite aucune protection. Un homme d’Etat qui se respecte et qui a guidé son peuple avec éthique et responsabilité, n’a que faire d’une telle promesse. Il la percevrait comme un déshonneur», a-t-il regretté.