Cheikh Bara Gaydel, Petit-fils de Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké : «J'ai élu Macky Sall et Adama Barro»

samedi 12 mars 2022 • 203 lectures • 0 commentaires

Petit-fils de Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, Cheikh Bara Gaydel œuvre dans le social, mais est aussi un marabout réputé, basé à Yoff, près du Centre aéré de la Bceao. Ses connaissances sont connues de tous. Il a hérité de ses dons, mais aussi a acquis ses connaissances de haute lutte. Pour lui, il est très risqué de s’autoproclamer marabout. Il dit avoir prié pour Macky Sall et Adama Barro et a contribué à leur élection à la tête du Sénégal et de la Gambie.

Publié par Bathie Gning admin