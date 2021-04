mercredi 21 avril 2021 • 136 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cheikh Guèye, l'entraîneur du Jaraaf a déclaré après la qualification historique de son équipe en quarts de finale de la Coupe de la CAF, que « les joueurs continuent d’écrire leur propre histoire ».

« Je félicite les joueurs qui continuent d’écrire leur propre histoire Nous avons joué un match plaisant dans l’ensemble contre un adversaire qui avait aussi besoin de victoire et a entamé son duel en changeant son système de jeu. Ce qui nous a obligés à boucher les côtés pour fermer les couloirs. Nous avons un peu souffert au début du match, mais les joueurs ont eu un mental fort, car nous avions travaillé l’aspect psychologique. On a réussi à marquer un but ; nous avons des regrets de n’avoir pas tué le match pour nous mettre totalement à l’abri. On va continuer à améliorer le travail sur les transitions attaques/défenses afin de mieux élaborer notre jeu ».

Avec LSFP