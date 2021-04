jeudi 29 avril 2021 • 139 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) A la fin du match, l’entraîneur du Jaraaf, Cheikh Guéye, a réagi au téléphone de Record.

« Nous jouions pour conserver la première place et un nul était suffisant. Nous avons fait le match que nous avons voulu faire : un bloc médian et bas pour réduire les espaces et resserrer les lignes ; ce que nous avons réussi. L’adversaire a, dès le début, voulu utiliser la largeur du terrain. Et tout de suite, nous sommes passés du 1-4-2-3-1 à un 1-5-4-1.

De ce fait, nous avons réussi à contrecarrer le jeu offensif de l’adversaire et des transitions. Malheureusement, ni Albert Diène, ni Pape Amadou Ndiaye n’ont eu la réussite devant. Les joueurs ont été très solidaires et généreux dans l’effort. Ils sont à féliciter mais il faut aussi féliciter la direction du club qui a mis l’équipe dans des conditions de performance.

Concernant les quarts de finale, il n’y a pas de préférence, peut-être avoir une équipe d’un pays où il n’est pas difficile de se rendre. En toute humilité, l’objectif était de conserver la 1ère place pour bénéficier de la réception au match retour en quarts et surtout continuer dans la dynamique de résultats positifs mais pour l’adversaire pas de préférence ».

Record