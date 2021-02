mercredi 24 février 2021 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cheikh Guèye, l’actuel entraîneur de l’AS Kaloum (Guinée), est de tous les candidats au poste d’entraîneur du Jaraaf de Dakar, celui qui "tient le bon bout", a déclaré à l’APS le président du club dakarois, Cheikh Seck.

"Nous sommes en pourparlers avec lui comme avec deux autres techniciens, mais il tient le bon bout", a-t-il dit dans un entretien téléphonique.



L’ex-entraîneur du Jaraaf, Malick Daff, a préféré diriger l’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal, qui prendra part à la phase finale de la CAN prévue au Maroc à partir du 13 mars.



Moussa Diatta, son adjoint, avait conduit l’équipe du Jaraaf lors des matchs de cadrage de la Coupe de la CAF. Le club sénégalais a éliminé le Platinum FC (1-0 et 1-0), une équipe zimbabwéenne.



Cheikh Guèye a été nommé, en début de saison, entraîneur de l’AS Kaloum, dont le Sénégalais Amara Traoré, ancien sélectionneur national du Sénégal (2009-2012), est le manager général.



Formé en Espagne, il a dirigé les équipes de Guédiawaye FC, de la Sonacos de Diourbel et du Stade de Mbour.

APS