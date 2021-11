Cheikh Ibra Fam feat. Cheikh Lô - Ayitaria

29 novembre 2021

iGFM – (Dakar) Découvrez en exclusivité le nouveau clip du chanteur sénégalais Cheikh Ibra Fam, en attendant son album « Peace in Africa » Après avoir mené carrière au Sénégal, Cheikh Ibra Fam se lance à l'international et en solo, avec l'album « Peace in Africa », attendu pour mars 2022, et dont il présente des extraits depuis quelques mois. Il dévoile « Ayitaria », avec Cheikh Lô en invité, en exclusivité pour Franceinfo Culture.



Publié par Mame Fama GUEYE editor