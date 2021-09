lundi 13 septembre 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Cheikh Ibra Fam est un artiste multidimensionnel doté d’un esprit libre et futuriste, profondément imprégné de racines sénégalaises, afro-américaines et caribéennes.

On le connait au Sénégal pour son projet « Freestyle » et pour ses collaborations, notamment en tant que l’un des chanteurs de l’Orchestra Baobab, célèbre groupe sénégalais de jazz-afro-cubain. En 2021, l’artiste arrive avec un premier album international en son nom propre, intitulé « Peace In Africa ». En attendant, appréciez son nouveau clip « The Future ».