iGFM - (Dakar) Après avoir été l'hôte de Mbour le temps d'une soirée et versé sa bile sur ses autorités , la réplique contre Ousmane Sonko ne s'est pas fait trop attendre. Le candidat de la Coalition de Benno bokk Yakaar (Bby) n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour répondre aux accusations de Ousmane Sonko.

Le candidat de Bby explique : "Vous savez que les études sont jalouses et n'acceptent aucun compagnon. C'est Juliana qui a fait que le gars, a été le dernier de la promotion lorsqu'on a fini l'examen de sortie. C'est pour cette raison qu'il a été affecté dans une direction où, le bureau qu'il occupait n'était meublé que d'une vieille table. Tous ses camarades étaient dans de bons bureaux avec climatiseur, secrétaire et voiture de fonction et voyageaient. C'est ce qui lui a fait si mal qu'il a fini par créer un syndicat pour combattre l'État".

Ainsi, il explique qu'en 15 ans de service, personne n'a jamais entendu "on attend la signature d'Ousmane Sonko"