dimanche 19 mars 2023 • 324 lectures • 0 commentaires

Cheikh Oumar Diagne était hier en conférence de presse avec Dame Ndoye et Clédor Sène pour s'exprimer sur la situation du pays. Son parti vient d’annoncer que la Division des investigations criminelles est venue chez lui pour l’interpeller.

«Le Parti Rassemble pour la Vérité vous informe que la D.I.C a fait une descente inopinée, ce dimanche 19 mars 2023 , au domicile du Pr Cheikh Oumar Diagne pour procéder à son arrestation Ce qui constitue encore une fois une forfaiture manifeste aux droits et libertés fondamentaux du citoyen sénégalais», informe la formation politique. Elle prend à témoin l'opinion nationale et internationale de «cette violation flagrante des droits humains et condamne avec fermeté cet acte ignoble qui n'honore pas la posture démocratique de notre pays.»