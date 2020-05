Cheikhna Cheikh Saadbouh : une lumière pour le Sénégal (1ére partie)

iGFM – (Dakar) – Le vingt deuxième jour du mois de ramadan 1917, disparaissait notre guide religieux, l’illustre Cheikhna Cheikh Saadbouh, fils de Cheikhna Cheikh Mouhamed Vadal Ben Mamin. Son neveu et disciple, Cheikh Mouhamed Taqiyoullah would Mouhamed Vadal would Oubeyd, plongé dans une profonde tristesse écrivit un poème dans lequel il dit à la fin :

Oh Dieu, s’il ne goutte pas aux délices du paradis,

S’il ne repose pas dans le plus luxuriant des paradis

Quels seraient le sens, du jeûne, de la veillée coranique, de la gentillesse, des bonnes relations avec ses compagnons ?

Cette dernière phrase résume toute la vie du saint homme de Nimzatt : un bon musulman et un homme de paix et de consensus. A l’occasion de l’anniversaire de son décès, nous avons écrit cet article pour montrer en résumé sa contribution dans la vie politico-religieuse du Sénégal pays qu’il chérissait tant.

« Sachez que j’étais « Tièddo »(animiste), il me prit de mon peuple à un moment où il était dans l’obscurantisme le plus total (jahiliyat). Il me prit avec lui, rendant parfaite mon éducation islamique et spirituelle avant que je ne retourne vers mon peuple pour déployer sur eux l’étendard de l’islam. Et cela est un des miracles de Cheikhna Cheikh Saadbouh, miracle hérité de son ancêtre l’envoyé de Dieu Mohammed(PSL) ».

Ces paroles de Cheikh Déthialaw Seck, l’un des plus fidèles de disciples de Cheikhna Cheikh Saadbouh, ne fait que traduire la mission d’islamisation dont ce descendant de Mouhamed(PSL) était destiné.

En effet dans son livre Althina Nafidha, Cheikh Saadbouh raconte que c’est grâce à une vision qu’il a su que sa destinée était d’aller vers les peuples noirs de l’Afrique pour y propager l’islam et la tarikha khadriaet non vers la Mecque comme il le projetait.

En 1872, à l’âge de vingt quatre ans, Cheikhna Cheikh Saadbouh traverse le fleuve Sénégal, arrive à Saint Louis, et campe avec sa suite dans l’emplacement actuel du l’université Gaston Berger. Et de là commence une mission d’islamisation, d’éducation religieuse et spirituelle, pour beaucoup de Sénégalais, toute catégorie sociale et ethnique confondues. Les érudits avaient déjà connaissance de cette lumière prophétique qui venait pour éclairer les lanternes de l’islam dans notre pays. Khaly Madiakhaté Kala, littéraire de renom, savant émérite et juge en droit islamique écrivait :

Est-ce la pleine lune qui nous est apparue

Ou que le bonheur de son père(Saadou Abihi) nous est venu ?

Plus loin dans son poème il dit :

« Je m’en vais me ranger derrière son voile

Dans l’espoir de ne pas sombrer demain, dans l’oubli ».

Ainsi beaucoup de grands érudits en quête d’ouverture sont venus solliciter les grâces de Cheikhna Cheikh Saadbouh.

Cheikh Moussa Kamara (1864-1945), est sans doute l’un des plus grands intellectuels en langue arabe que le Sénégal ait connu. Ses œuvres littéraires, historiques et scientifiques ont fait l’objet de beaucoup d’études universitaires de par le Monde (Brésil, Etats Unis, France…). D’ailleurs son village Ganguel est érigé par l’Unesco, patrimoine mondial de l’humanité. Par Allah! disait de lui son ami Mohammed el-Maqaami (que Dieu l’agrée!), de Saint-Louis (Sénégal) à Ségou (Mali) il n’existe pas un savant intelligent et perspicace qui sache manier la langue arabe avec autant de bonheur que Cheikh Moussa… chaque jour j’acquiers un savoir nouveau, des leçons instructives et les informations accrues, à l’heure présente je ne vois nul savant aussi privilégié, si ce n’est Cheikh Moussa

Le parcours exceptionnel de cet homme qui dominait tout le Fouta de par sa science, ne le destinait sans doute pas à venir se soumettre à Cheikhna Cheikh Saadbouh pour son ouverture spirituelle.

Mais dans un article de publié sur le site internet www.ganguel.sn nous pouvons lire cet extrait :

« On peut avancer que pendant trente ans, il a appris ce qu’il faut du Coran, du droit, de la littérature, de la grammaire et de la prosodie avant sa rencontre avec Cheikh Saad Bouh à Saint-Louis, puis en Mauritanie.

C’est Cheikh Saad Bouh (1917) qui l’a baptisé Cheikh Moussa et qui lui a donné aussi le wird qâdrî en lui disant : « Toutes tes prières sont exaucées ». Il est dommage que Cheikh Moussa KAMARA n’ait rapporté le poème d’éloges qu’il adressa au grand chef religieux de la Mauritanie. Seules quelques lettres du saint homme figurent dans l’Autobiographie. Le premier voyage du disciple auprès du maître s’est situé aux environs de 1886, il était âgé, disait-il, de 22 ou 23 ans ».

Par ailleurs, l’écrivain et homme de culture sénégalais Khalifa Touré dit : « Tous les arabophones férus de poésie sont communément d’accord que l’on peut parler de l’école de Thiès avec ces deux virtuoses de la poésie ». En parlant d’école de Thies, Khalifa Touré fait référence à deux hommes de lettres Cheikh Zenoune Ly et Ibn Araby Ly. Ces deux frères étaient des férus de la littérature arabe. Le professeur Amar Samb qualifie même Cheikh Zenoune Ly comme l’un des plus lettrés arabe de son époque. Ces deux frères Ly ont été élevés sous les tentes de Nimzatt après que leur père Oumar Foutiyou Ly ait été consacré Cheikh par le maitre Cheikhna Cheikh Saadbouh. Cheikh Oumar Foutiyou Ly était un grand érudit et homme de science. N’ayant pas trouvé un maitre soufi pouvant l’ouvrir aux sciences ésotériques, il résolut de faire le pèlerinage à la Mecque et par la même occasion apprendre d’autres sciences. C’est ainsi qu’il rencontre à Saint Louis Cheikhna Cheikh Saadbouh. Le jour même de leur rencontre Cheikh Oumar Foutiyou écrivit un poème à l’honneur du Cherif pour montrer la satisfaction de ses désirs. Il s’est exclamé ce jour là en disant :

Allahou akbarou innal baaba qad foutihâ

Wa anna jaddou mou’ânil jiddi qad najahâ

Fa sa-bou layyinoune wa ‘awnoul Lâhi mounebassitoune…

Que l’on peut traduire par :

Oh Seigneur, la porte s’est enfin ouverte !

Les efforts de recherches d’élévation ont enfin porté leurs fruits

Les obstacles à franchir se sont enfin aplatis, par la grâce de Dieu

Ces vers extraits de ce long poème, traduisent la fin d’une longue marche vers la voie de Dieu que cherchait Cheikh Oumar Foutiyou Ly. Et qu’il a finalement atteint grâce à Cheikhna Cheikh Saadbouh.

Cheikhna Cheikh Saadbouh ne s’est pas contenté d’ouvrir des hommes de Dieu au soufisme, il leur donnait en bonus les armes nécessaires pour propager l’islam et la tarikha khadria dans presque toutes les contrées, du Sénégal aux Guinées. Comme un génie de guerre, il a déployé ses troupes du Nord au Sud et d’Est en Ouest. On attribut à ce fils de Cheikhna Mouhamed Vadel plus de six cent Cheikh connus, mais ce nombre peut être revu à la hausse lorsqu’on se réfère de l’article fait sur son influence en AOF par Paul Marty dans la revue du monde musulman datant de 1916. Dans la suite de cet exposé nous allons énumérer quelques Cheikh connus et résumer leur participation à l’implantation de l’islamet de la khadriya dans certaines localités du Sénégal.

A Ngoumba Guéoul, point de convergence, de beaucoup de khadres est célébré chaque année le Maouloud. Dans cette ville sainte, les familles de deux grands Cheikh de Cheikhna Cheikh Saaadbouh y demeurent. Il s’agit de :

Cheikh Ahmadou Diop Massar, grand érudit du Cayor qui sur ordre de Cheikhna Cheikh Saadbouh, s’est installé à Guéoul pour veiller au mausolée de Cheikh Hadramé. Après son décès en 1933, son fils, le célèbre et émérite guide religieux Cheikh Mouhamed Saadbouh Diop a perpétré ses enseignements. Dans le journal Paris-Dakar datant du 12janvier 1938, il est écrit : « A l’heure actuelle, l’un des marabouts les plus instruis et les plus modernes dans toute l’acceptation du mot que compte le Sénégal est Mouhammed Saadbou Diop, le grand marabout de Massar Diop, bourg situé à 18Km de Kébémer, populeuse escale du cercle de Louga. C’est à St Louis, capitale de la colonie, qu’il naquit le 13Mais 1898 ».

Actuellement, la grande demeure familiale à Guéoul est le lieu de convergence des milliers de personnes qui viennent de Saint Louis, de Massar, de Kelle, de Nguiguiss, de Dakar… pour célébrer la naissance du Prophète(PSL). Son khalife Cheikh Ahmadou Diop dirige la plus grande école coranique de Saint Louis.

Cheikh Makhtar Diop de Darou Diop, ce descendant de Matar Ndoumbe Diop et neveu de Cheikh Déthialaw, a renoncé au titre de Serigne Koki pour suivre Cheikhna Cheikh Saadbouh. D’ailleurs c’est dans sa demeure que Cheikh Makhfou, cinquième fils de Cheikhna Cheikh Saadbouh a rendu l’âme en 1934. Son village Darou Diop a fini par se rattacher à Guéoul du fait de l’affluence des talibés. Dans la demeure familiale un grand cours garni de poteaux métalliques rappelle le jour du Maouloud où des milliers de fidèles viennent communier avec le khalife Cheikh Makhtar Diop fils de Cheikh Mahfou Diop.

Mis à part la famille des Cheikh, les descendants de Cheikh Mahfou fils de Cheikhna Cheikh Saadbouh, ont élu éternel domicile Guéoul.

A quatre kilomètre de Guéoul, se trouve Ngourane, le village de Cheikh Déthialaw Seck. Ce village jadis Thiedo était le point de rencontre des guerriers du Cayor. Par la grâce de Dieu Cheikhna Cheikh Saadbouh a islamisé l’un d’entre eux, Cheikh Déthialaw Seck. Cheikh Déthialaw était un grand guerrier Thiedo avant de rencontrer Cheikhna Cheikh Saadbouh. Le jour où il l’a vu au fond d’un puits qu’il était entrain de creuser, il a commencé à prier et à réciter des versets du Saint Coran alors qu’il n’avait jamais appris l’arabe auparavant. Cheikh Déthialaw a été l’un des disciples les plus dévoué à Cheikhna Cheikh Saadbouh. Pour preuve, il a été son missionnaire dans beaucoup de contrées comme le Maroc, le Nord de la Mauritanie et au Sénégal. C’est grâce à lui que Cheikh Pathé Sarr et Cheikh Makhtar Diop sont devenus des disciples de Cheikhna Cheikh Saadbouh. Ngourane est la première localité du Sénégal à célébrer officiellement le Maouloud en 1875. Chaque année ce sont des milliers et des milliers de disciples qui s’y rencontrent. De Ndawen Déthialaw, en passant par Lompoul, Dakar, Louga, Diokoul Ndiawrigne, Saint Louis, Rufisque etc, les disciples affluent.

A quelques kilomètres à l’Est de Ngourane se trouve Mérina Sarr, fief de Cheikh Pathé Sarr. Ce disciple de Cheikhna Cheikh Saadbouh est dénommé le Cheikh aux deux turbans, du fait que Cheikhna et Cheikh Ahmadou Bamba l’ont consacré Cheikh. Cheikh Pathé Sarr était un maitre coranique de renom avant de rencontrer Cheikhna Cheikh Saadbouh par l’entremise de Cheikh Déthialaw Seck. Le jour même où il devait rencontrer Cheikhna Cheikh Saadbouh, on clamait son nom partout alors qu’il ne connaissait pas le grand cherif. C’est le jour même de sa rencontre avec Cheikhna qu’il fut consacré Cheikh de la tarikha Khadria.

A 12 Kilomètre de Guéoul, se trouve Kébemer. Dans cette localité se trouve Djimbira fief de Cheikh Mouhamadou Djimbira celui que Cheikhna Cheikh Saadbouh nommait qourtoul ‘ayni(la prunelle de mes yeux).

Dans la région de Thies, à Mbour, les familles de Cheikh Ahmadou Lo et de Cheikh Thié Faye Diouf y ont élu domicile. Ces deux disciples de Cheikhna Cheikh Saadbouh vivaient une vie d’ascètes. Ils ont opté de rester dans le tarbiya même après la disparition de leur maitre Cheikhna Chiekh Saadbouh. Rappelons que Cheikh Ahmadou Lo est resté 40ans sans boire une goutte d’eau par la grâce de Cheikhna Cheikh Saadbouh.

A Guet Ardo, les peuls de Louga, Ndiagne, Roumde, Loumbol, Khanda, Tawa, Ndiar Mew, Touba, et des localités environnantes se donnent rendez-vous dans ce fief de Cheikh Aldiouma Ba. La communauté Laobé du Sénégal n’est pas en reste. Ce sont des milliers de disciples qui se donnent rendez dans cette ville sainte. Cheikh Aldiouma, ce grand érudit de l’islam était déjà un grand Moqadem de la tarikha Tidiane avant de rencontrer Cheikhna Cheikh Saadbouh, vers 1900 à Saint Louis, par l’intermédiaire de Cheikh Mouhamadou Aly Sow de Digane. Guet Ardo fait partie des foyers religieux les plus importants du pays. Cheikh Aldiouma diffusait à la fois le wird tidiane et le wird khadre comme l’avait prescrit Cheikhna Cheikh Saadbouh, dont il fut l’un des plus éminents lieutenants.

Dans le département de Mbacke, juste après Touba, se trouve le village de Digane. Lorsque je me suis rendu dans cette localité en 2014, j’ai été surpris par le nombre impressionnant de fideles qui venaient célébrer le Maouloud. Dans ce village qui parait calme aux jours ordinaires, les peuls y érigent cinq grandes tentes dans différents endroits. Cheikh Mouhamadou Aly Sow, le grand saint qui s’y repose est le premier disciple peul de Cheikhna Cheikh Saadbouh. Il a vu en rêve, lors de sa venue à Louga, au daral de Marbath où il devait acheter des vaches. Il se rend alors directement à Saint Louis pour le rencontrer et partir avec lui à Nimzatt. Après son retour au village, il avait de la peine pour que les peuls le suivent. C’est alors qu’il retourne à Nimzatt dans l’intention d’y rester. Mais Cheikhna Cheikh Saadbouh insiste et lui garantit que tous les peuls le suivront. C’est ainsi qu’il retourne au Sénégal, dans le Saloum pour y faire des prières qui après lesquelles tous les peuls du Saloum et du Baol venaient le suivre en masse se soumettre à lui. Digane a été nommé le grenier de Nimzatt, car durant des années, le fils de Cheikh Mouhamadou Aly, Cheikh Saadbouh Digane, cultivait des hectares de terre et récoltait tout pour les acheminer à Nimzatt. Cheikh Ahmadou Bamba a même écrit un petit poème à l’endroit de Cheikh Mouhamadou Aly car impressionné par la foule de peuls qui le suivait.

Dans le Baol, il y a aussi la famille de Cheikh Ahmadou Makhtar Diop de Gab. Ce disciple de Cheikhna redoutable en sciences ésotérique a neutralisé tous ses ennemis avant de s’implanter dans le Baol. Il était aveugle, mais lisait toutes les lettres que lui envoyait Cheikhna Cheikh Saadbouh.

Dans le Saloum, il y a la famille de Cheikh Malick Ka à KayBoubé. Ce grand érudit est un neveu d’Alpha Ousmane le grand Moqadem tidiane de

Roumde. D’ailleurs il était devenu maitre coranique et possédait dix écoles avant de rencontrer Chiekhna Cheikh Saadbouh par l’entremise de son cousin de Guet Ardo.

Dans les iles du Saloum, constituées majoritairement de Sérères et de Manding, l’influence de Cheikhna Cheikh Saadbouh est tellement grande que beaucoup de ses descendants s’y sont installés. Ces villages étaient généralement de confession païenne et animiste avant que Cheikhna Cheikh Saadbouh n’y envoie ses missionnaires. Les plus célèbres d’entre eux sont Cheikh Ibrahima Diouf et Cheikh Fodé Lamine Ndong. Ce dernier ex-lieutenant de Maba Diakhou Ba, a mené des guerres saintes pour islamiser les peuples des iles. C’est en 1901 qu’il part à la rencontre de Cheikhna Cheikh Saadbouh pour y faire un tarbiya de 10ans. C’est Cheikhna Cheikh Saadbouh même qui le dissuada d’abandonner la guerre sainte en lui garantissant que les gens vont affluer dans la religion islamique grâce à son chapelet. Il est décédé en 1914. Cheikhna Cheikh Saadbouh lui avait dit que cent après la mort le monde te connaitra. Et c’est en 2014 que sa famille a organisé un grand ziara qui a regroupé tous ses disciples et sympathisants du Saloum à la Gambie.

Dans le sud, en Gambie, en Casamance et aux guinées, se trouve la plus forte concentration de communauté Khadre en Afrique de l’ouest. Toute cette zone a été islamisée par Cheikh Mahfoudh would Abba, neveu et disciple de Cheikhna Cheikh Saadbouh. Cheikh Mahfou a joué un rôle important dans l’islamisation des peuples Balante, Mandiack, Peuls et Diola. Je considère même que c’est une grande injustice de ne pas le nommer dans les livres d’histoire du Sénégal. Sa famille perpétue son engagement religieux avec la construction de daara et de mosquées, dans les coins les plus reculés du Sénégal.

Dans le Djolof, et dans le Ferlo, des chourafa de la famille de Cheikhna Cheikh Mouhamed Vadal y sont implantés depuis plus d’un siècle. En effet Cheikh Youba El Moctar et Cheikh Hadrami would Cheikh Mousbahdin, sur ordre de leur oncle Cheikhna Cheikh Saadbouh se sont implantés dans cette zone occupée par les peuls. Lorsque vous allez à Darou Salam Ndogondou, à quelques kilomètres de Dahra Djolof, village fondé par Cheikh Hadramé, il est difficile de distinguer chérif et peul. Les chérifs se sont bien intégrés dans la population poular de ces localités.

Dans le Nord du Sénégal, de Keur Momar Sarr à Mbane se trouve aussi la plus grande communauté poular Khadre, avec la famille de Cheikh Ahmadou Ndiaye. Des peuls du walo, de Louga et d’autres localités viennent communier dans la spiritualité auprès du doyen des khalifes généraux du Sénégal. En effet Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, l’actuel khalife est âgé aujourd’hui de 105 ans. Et il jouit de toutes ses facultés physiques. Son père Cheikh Ahmadou Ndiaye était un disciple très dévoué à Cheikhna Cheikh Saadbouh. Aujourd’hui, des milliers de fidèles viennent faire leur ziara le jour du Maouloud malgré l’état défectueux de la route qui mène à la ville sainte.

Par Dah Dieng, professeur de Physique Chimie, Ingénieur en génie sanitaire de formation (A suivre)