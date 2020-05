Cheikhna Cheikh Saadbouh : une lumière pour le Sénégal (Suite et fin)

iGFM – (Dakar) – Le vingt deuxième jour du mois de ramadan 1917, disparaissait notre guide religieux, l’illustre Cheikhna Cheikh Saadbouh, fils de Cheikhna Cheikh Mouhamed Vadal Ben Mamin.

Dans le rapport colonial « étude de l’islam au Sénégal » de la revue du monde musulman de 1916, Paul Marty énumère la représentativité de Cheikhna Cheikh Saadbouh à Saint Louis en ces termes: « A St Louis il jouit du respect et de la considération générale. C’est surtout le quartier de Ndar Toute qui est son fief, mais il compte aussi d’importantes colonies mourides, soit à Guet Ndar et à Sor, soit dans le nord de l’île même.

Il y est représenté par les Moqadem suivants :

Cheikh Mbarik Diop, Cheikh Biram Koumba Wade et Cheikh Malamine Dièye à Guet Ndar ;

Cheikh Amadou Diop à Ndar Toute ; Cheikh Ahmadou Fall à Sor et enfin Cheikh Mostafâ Guèye dans l’Île, quartier du nord.

Cheikh Amadou Dieng de Ndar toute, l’un des principaux Moqadem, qui a quitté St Louis pour travailler auprès de Cheikh Makhfoudh à Sédhiou ».

A Ndiago on peut citer Cheikh Amar Maouloud, qui était une bibliothèque ambulante car ayant dans sa tête tous les khassa’id de Cheikhna.

Cheikh Ahmed Baba, dont le Cheikh a dédié un poème extraordinaire, dans lequel il priait pour que Dieu ouvre les portes de la félicité à ce disciple.

Saint Louis constitue une cité phare de la khadria, car Cheikhna Cheikh Saadbouh s »y installait lorsqu’il venait au Sénégal et c’est dans cette ville qu’il a consacré beaucoup de ses lieutenants.

Au-delà de sa mission d’éducation spirituelle et d’élargissement de l’islam, Cheikhna Cheikh Saadbouh était aussi un homme de paix et de consensus. Comme son aïeul Seydina Mouhamed(PSL), il menait aussi une vie politique qui lui a permis d’être en relation avec l’administration coloniale et certains monarques du Sénégal.

Certains de ses monarques ont sollicité ses prières en période de déclin, comme Alboury Ndiaye. En effet dans son livre intitulé « Panorama politique du Sénégal ou les mémoires d’un enfant du siècle », publié aux Nouvelles Editions africaines Mansour Bouna Ndiaye, fils de Bouna Ndiaye et petit-fils de Alboury Ndiaye, le roi du Djolof qui s’exila au Soudan français (actuel Mali) en vue de s’allier avec Amadou fils d’El hadji Omar Tall pour combattre le colonisateur français sous la bannière de l’Islam écrit, en relatant la prière mémorable que Cheikhna Cheikh Saadbouh fit pour son père et qui fut exaucée par le Seigneur :

« Les paroles que le très saints cheikh Saadbouh avait adressées au père de mon père avant son départ en exil provoquaient l’admiration de mon père qui me rapporta la scène en ces termes ; « J’ai offert au très saint Cheikh Saadbouh de Nimjat avant son départ dix dromadaires, dix chevaux, dix moutons, dix chèvres et dix esclaves en lui disant :

« Prie pour que :

Mon corps, le jour de ma mort échappe à la vue des colonisateurs et des infidèles ;

Pour que Dieu m’accueille dans son paradis ;

Pour que mon fils Bouna ait longue vie. »

Après trois jours de claustration dans des prières, le saint homme dit à Alboury :

« A ta mort ton corps reposera dans une mosquée, tu iras au Paradis puisque tu mourras dans une jihad. Ton fils Bouna régnera sur le Djolof de ton vivant et aura ta renommée et une longue vie. »

« Mon fils ne pourra régner qu’après ma mort, répondit Alboury troublé.

« Tu vois, j’ai régné sur le Djolof, des 1895, pendant que mon père continuait sa guerre sainte contre les colonisateurs jusqu’à sa mort en 1902 », me dit mon père.

Alpha Diol grand Serigne de Dakar a aussi sollicité les prières de Cheikhna Cheikh Saadbouh avant son intronisation. Cheikh Déthialaw Seck qui avait accompagné le grand Cherif lors de son voyage à Dakar raconte cet évènement dans son livre Jazwatou Diyâ :

Borom Ndakarou (grand Serigne de Dakar) aussi fit acte d’allégeance à Cheikhna. Il lui donna tout ce qui était en sa possession comme bien matériel, des chevaux pur sangs, des tissus, des habits de luxe et des billets.

Je l’accompagnai ainsi vers Cheikhna qui lui dit: « quel est l’élévation spirituelle (martabat) que tu désires »?

Il répondit: « je ne désire autre chose que la station spirituelle des saints accomplis. Cheikhna lui dit:

« Je t’établis à la station de L’imam Jounaydi Saalik.

Et cela est une démonstration d’une sainteté énorme de la part de Cheikhna. Il lui ordonna de dire à tout Dakar que

Cheikhna Cheikh Saadbouh l’a établit à la station spirituelle de l’imam Jounaydi Saalik.

Cheikhna ajouta: «au jour de la résurrection si Dieu le tout puissant t’établit à une station différente de celle ci je serai ton défenseur en cela ».

C’est bien après, que je vis Borom Ndakarou qui me dit: « tout ce que m’a dit Cheikhna Cheikh Saadbouh s’est avéré, Dieu m’a installé au niveau spirituel prédit «

« C’est ainsi que Dieu l’éleva au dessus de tous les habitants de Ndakarou(Dakar), et le colon le nomma chef, sur tout Dakar et ses alentours « .

Le cas du Beye Bayar Thié Yassin Dior Galo Gana Fall est plus que spectaculaire. Ce roi qui adorait les idoles se voit converti en islam par Cheikhna Cheikh Saadbouh avec tout son peuple en une journée après que les disciples du Cherif aient détruits tous leurs fétiches. Ces évènement sont décrits dans le rapport colonial de 1916 sur l’influence des Cheikh Maures au Sénégal, dans le chapitre « Cheikh Saadbouh et son entourage ».

Pour d’autres, il constituait un tampon entre eux et l’autorité coloniale. C’est le cas du roi du Cayor Lat Dior Ngoné Latyr Diop. En témoigne cet extrait du rapport du gouverneur De Lanneau de 1881 : « Le grand marabout Cheikh Saadbouh est venu me voir le même jour 09 mai, suivi par la foule innombrable de fidèles chantant ses louanges. Saadbouh a eu Lat-Dior comme élève et passe pour avoir sur sa personne une influence décisive. Il revient d’une grande tournée religieuse qu’il a entreprise dans l’intérieur.

Je reçus le marabout avec distinction et je lui demandai s’il voulait s’employer à atténuer les difficultés du Cayor. Je lui expliquai que, loin de nuire aux populations, le chemin de fer les servirait, et que c’était faire un noble emploi de son prestige que de réduire à néant une opposition sans raison. »

«Il est parti escorté de tout Saint-Louis, les gens se jetant à genou sur son passage, baisant ses pieds et ses mains. Blancs et noirs eurent le meilleur augure de cette visite, Saadbouh étant partout vénéré à l’égal d’un saint. »

De Lanneau informa le ministre de ce que la visite de Cheikhna Cheikh Saadbouh avait ramené la tranquillité dans le Cayor ».

Cheikhna Cheikh Saadbouh avait aussi de très bonnes relations avec les deux guides religieux les plus représentatifs du Sénégal à l’époque, à savoir Elhaj Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés dans l’histoire, ces deux marabouts écrivaient des correspondances au Cherif. Cheikhna Cheikh Saadbouh lui-même a fait des témoignages émouvants aux deux marabouts.

Ces relations politico-religieuses installées par Cheikhna Cheikh Saadbouh sont perpétrées jusqu’à maintenant par la descendance du Cherif, mais aussi par les familles des Cheikh qu’il a consacré. La preuve est que les différents khalifes généraux de la tarikha khadria sont plus présents au Sénégal qu’en Mauritanie. La tournée du khayma Cheikhna Cheikh Saadbouh dure plus de six mois en sillonnant toutes les localités religieuses fondées sur la baraka du Cherif. La majeure partie de sa descendance est née et demeure au Sénégal. Ngoumba Guéoul est un parfait exemple d’intégration de la khadriya Fadelia au Sénégal. On se souvient aussi du grand Cheikh Abdoul Aziz Aïdara de Thies, qui était le trait d’union entre les différentes obédiences religieuses du pays.

Je remercie les personnes ayant participé à l’écriture de cet article à savoir Cherif Mouhamed Lemine Aïdara fils de mon guide spirituel Cherif Idoumou Aïdara ; mon frère Cheikh Sidaty Djitte, conférencier de la tarikha, Cheikh Makhete Diop ibn Massamba petit fils de Cheikh Makhtar Diop et de Cheikh Déthialaw, Cheikh Mame Saer Diop et Cheikh Khadim Diop fils de Cheikh Mouhamed Saadbouh Diop.

PAR DAH DIENG, SERVITEUR DE CHEIKHNA CHEIKH SAADBOUH

IGFM