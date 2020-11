mercredi 4 novembre 2020 • 246 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Une forte délégation du Groupe Futurs Médias s’est rendue ce mardi, à Médina Baye (Kaolack) pour apporter son soutien aux autorités de la famille religieuse en prélude du Gamouwat, mais également informer ces derniers de l’important dispositif que le groupe a déployé pour la couverture médiatique de cet événement international.

En l’absence du Directeur général, Birane Ndour, empêché, la Directrice Marketing du Groupe Futurs Médias, Thérèse Sarr, a dirigé la délégation. Elle était accompagnée du doyen Abdou Aziz Mbaye, de plusieurs directeurs d’entités et directeurs opérationnels, et de plusieurs membres du personnel.



La délégation a rendu visite à plusieurs autorités de la Fayda, dont le Khalife Général Cheikh Mahy Niass, fils de Baye Niass et Directeur de l’institut islamique, El Hadji Ibrahima Niass et à l'Imam de la grande mosquée de Médina Baye Niass, Cheikh Tidiane Alioune Cissé.

Les autorités religieuses ont très bien apprécié le geste du Groupe de presse leader au Sénégal avant de formuler des prières pour son Président du Conseil d’administration, Youssou ndour et l’ensemble du personnel.

Pour sa part, le Khalife Général de Médina Baye a souligné que Youssou Ndour, à travers cette délégation qu’il a envoyée dans la cité religieuse, démontre une fois de plus, l’importance capitale qu’il accorde à la célébration du Mawloud qui reste une des meilleures façons pour les musulmans de témoigner au Prophète leur amour. Nous sommes également, très bien informé des moyens importants qu’il déploie pour assurer une bonne couverture médiatique de l’évènement ».

Le guide a par ailleurs, rappelé que le président du Conseil d’Administration du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour et la cité religieuse de médina Baye sont liés par une histoire particulière qui ne date pas d’aujourd’hui.

Après avoir transmis les hommages du président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour, à Cheikh Mahi Niass, Abdou Aziz Mbaye a assuré que GFM va déployer l’ensemble de ses entités pour assurer une couverture médiatique sans précédent, pour le Gamowat. «TFM, RFM, L’OBS et iGFM seront tous présents à Médina Baye pour une bonne couverture», a-t-il annoncé.