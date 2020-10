mardi 20 octobre 2020 • 64 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Incroyable mais vrai. Chelsea a rappelé Petr Cech dans son équipe alors que ce dernier avait raccroché les crampons l'année dernière. A 38 ans, l'ancien d'Arsenal pourrait donc réapparaître sur les pelouses de Premier League.

Petr Cech avait raccroché les crampons en mai 2019 après un ultime match, émouvant pour lui : la finale de Ligue Europa entre Arsenal et Chelsea. Le portier tchèque a ensuite rejoint Chelsea en juin dernier pour occuper un rôle au sein de l'encadrement. «Petr Cech revient à Chelsea en tant que conseiller technique et conseiller à la performance. L’objectif de son travail sera de fournir des conseils sur tous les aspects du football et de la performance dans l’ensemble du club, ainsi que d’intégrer et de faciliter les liens entre nos équipes masculines et celles de l'académie», expliquait le club londonien à l'époque.

Mais voilà que le gardien de but âgé de 38 ans, qui a porté les couleurs de Chelsea entre 2004 et 2015, pourrait de nouveau apparaître sur les terrains de Premier League. Incroyable mais vrai, il a été intégré à la liste des joueurs soumise par Chelsea pour évoluer en Premier League ! Il s'agit d'une précaution prise par le staff des Blues en raison de la présence toujours menaçante du Covid. Chelsea pourra compter sur un gardien supplémentaire dans son effectif, au cas où Mendy et Kepa seraient indisponibles.

La liste des joueurs de Chelsea qualifiés pour la Premier League

Gardiens : Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Edouard Mendy, Petr Cech.

Défenseurs : Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri.

Milieux : Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Billy Gilmour (under-21).

Attaquants : Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kai Havertz.