dimanche 4 septembre 2022

iGFM - (Dakar) Près de 5 milliards de francs Cfa. C’est le prix auquel Didier Drogba vend son incroyable demeure située à Chelsea.

L'immense demeure dispose de six grandes chambres et de sept salles de bains à couper le souffle, selon «The Sun». Il y a même un complexe de loisirs à couper le souffle, dans la propriété de 11 000 mètre carrés. Ledit complexe comprend un jacuzzi, un sauna et une grande piscine intérieure qui offre une vue magnifique sur le magnifique jardin avec pelouse grâce aux portes pliantes.



«Au rez-de-chaussée, cinq salles de réception principales sont centrées autour d'un grand hall de réception avec un escalier majestueux menant à tous les étages. À l'avant se trouve une salle d'étude et de réception polyvalente, et à l'arrière se trouve un salon sensationnel à double aspect aux proportions énormes, une salle familiale et une grande cuisine ouverte, équipée d'appareils intégrés modernes et d'un îlot central pour des repas décontractés, menant jusqu'à une ravissante orangerie au toit haut», renseigne l’agence immobilière.



La maison est située dans le somptueux Crown Estate à Oxshott, près du terrain d'entraînement de Cobham à Chelsea. Elle est idéalement situé dans une forêt qui offre beaucoup d'intimité mais un accès proche aux aéroports M25, A3, Gatwick et Heathrow ainsi qu'à certaines des écoles les plus prestigieuses du pays.



Drogba a vécu dans la maison lors de son deuxième passage à Chelsea, qui s'est terminé en 2015, avec sa désormais ex-femme Lalla Diakité. Le couple s'est séparé en 2020 et maintenant Drogba a décidé de mettre le manoir sur le marché. Et l’acquéreur devra débourser 6 250 000 livres sterling. Soit 7 231 925 d’Euros ou 4 743 832 000 de francs Cfa.