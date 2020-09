« Il ne débutera pas demain (samedi). » En une phrase, Frank Lampard a éteint l'espoir d'assister, sur la pelouse de West Bromwich Albion, aux débuts d'Édouard Mendy sous le maillot de Chelsea. « Il a eu une longue semaine et il ne s'est pas vraiment entraîné », a justifié l'entraîneur des Blues en conférence de presse.

Frank Lampard veut parler à ses gardiens

L'arrivée du gardien sénégalais (28 ans) en provenance du Stade Rennais, mercredi contre 25 millions d'euros (16 milliards FCFA) et pour 5 ans, a suscité beaucoup d'attente outre-Manche. Kepa Arrizabalaga, le portier numéro 1, ne satisfait pas les attentes et une concurrence devrait s'instaurer. Lampard a tenu à préciser qu'il parlerait bientôt avec Mendy, Arrizabalaga et Willy Caballero dans l'espoir d'une lutte saine pour la place de titulaire.