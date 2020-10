Instagram (@edou_mendy)

First game at home, first win, first clean-sheet! Feeling happy to be the first African goalkeeper of the history of this big club 🙏🏾 Come on Chelsea 🔵 #CFC #EM16 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Premier match à la maison, première victoire et premier clean sheet ! Très heureux d’être le premier gardien africain de l’histoire de ce grand club. 🙏🏾 Allez Chelsea 🔵 #CFC #EM16

edou_mendy

Instagram