iGFM (Dakar) Après la FA Cup, Edouard Mendy est encore resté sur le banc, hier en championnat, lors de la victoire de Chelsea devant Newcastle. L'entraîneur des Blues a donné les vraies raisons.

Considéré comme un titulaire indiscutable à Chelsea depuis son arrivée l’été dernier, Edouard Mendy a débuté les deux derniers matchs des Blues sur le banc, le nouvel entraîneur Thomas Tuchel lui préférant Kepa. Si ce choix était compréhensible la semaine dernière contre Barnsley en FA Cup (1-0), la décision de reconduire l’Espagnol plutôt que le Sénégalais lundi contre Newcastle en Premier League (2-0) a en revanche suscité beaucoup d’interrogations et Tuchel a dû s’expliquer après la rencontre.

"Donner à Edou la chance de récupérer mentalement"

«Edou est le numéro un, c’est clair. C’était clair avant le match et ça reste comme ça», a d’abord clarifié le technicien allemand à l’antenne de Sky Sports. «Nous avons besoin d’un Kepa fort dans notre équipe. Il a fait un bon match en Cup, alors nous avons décidé de le laisser pour un autre match pour lui donner un peu de rythme, de confiance et pour lui faire confiance, car il a très bien joué. En même temps, nous pouvons donner à Edou la chance de récupérer mentalement car c’est une position exigeante mentalement et en termes de concentration, donc on a fait d’une pierre deux coups.»

A priori, le portier des Lions du Sénégal n’a donc pas à s’en faire. C'est clair.