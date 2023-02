jeudi 16 février 2023 • 853 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans une interview accordée à Bein Sport, Kalidou Koulibaly est revenu sur l’intérêt que lui porter , Thomas Tuchel notamment du côté du PSG déjà.

Arrivé l’été dernier à Chelsea, Kalidou Koulibaly était l’une des priorités de Thomas Tuchel sur le mercato. Malheureusement pour l’ancien coach de Dortmund, il n’a pas profité longtemps des qualités du défenseur sénégalais, puisqu’il a été limogé début décembre. Depuis l’ancien pilier du Napoli vit une première saison compliquée avec les Blues. Dans une interview accordée à Bein Sport, le défenseur central de 31 ans est revenu sur l’intérêt que lui porter le stratège allemand, notamment du côté du PSG déjà.



"J’ai eu la chance de jouer contre lui. Il y a eu un Naples-PSG quand il était à Paris. Et on a fait deux matchs nuls. Après le match, on s’était parlé et il m’avait félicité. Il m’avait dit que j’étais un super joueur. Par la suite, il a essayé de me recruter au PSG. Cela ne s’est pas fait, mais à Chelsea oui. Il était vraiment enthousiaste et moi aussi, j’étais content de travailler avec lui. C’est dommage que ce n’ait pas duré très longtemps. Mais il a été très important dans mon arrivée à Chelsea et je dois le remercier."