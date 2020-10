dimanche 25 octobre 2020 • 246 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après avoir débuté avec Chelsea contre Crystal Palace puis joué face à Séville, le portier Sénégalais a découvert les chocs de Premier League samedi face aux Red Devils.

La belle histoire d'Edouard Mendy, tout le monde la connaît. Alors qu'il était encore chômeur il y a quelques années, le portier du Stade Rennais est désormais le gardien de l'une des toutes meilleures équipes de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur championnat de la planète. Les Blues ont déboursé un montant d'environ 25 millions d'euros pour le recruter.

Et pour l'instant, le bilan est plutôt honnête. Le portier de 28 ans a déjà disputé deux rencontres de Premier League et a même découvert la Ligue des Champions en étant titulaire face à Séville en milieu de semaine. Il n'a d'ailleurs toujours pas encaissé le moindre but, et samedi contre Manchester United, il a sorti une prestation de haute volée qui lui a valu le titre honorifique d'homme du match. Malgré une petite frayeur en première période, le gardien a sorti de belles interventions devant Bruno Fernandes, Mata, Cavani ou Rashford dans le temps additionnel.

Lampard et Solskjaer séduits

Après la rencontre, son entraîneur était logiquement ravi. « Je suis très satisfait de sa performance. C’était très bon. Vous comptez sur votre gardien pour ces moments. C’était un match serré, pas plein d’occasions. Il a montré pourquoi il était là. Nous l’avons amené parce que nous connaissions sa qualité et il a fait preuve d’un grand calme dans les matchs auxquels il a déjà joué. Je suis ravi des arrêts d’aujourd’hui », a expliqué le coach de l'écurie londonienne dont ses propos ont été repris par Footmercato.

En face, on a aussi apprécié sa prestation... « On a vu deux belles équipes, avec de la qualité des deux côtés. Mais leur gardien aujourd'hui, c'est lui qui fait gagner le match. Je dois mettre en avant le gardien, ces deux arrêts (sur Rashford, NDLR) sont fantastiques », a lancé le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Même son de cloche pour Luke Shaw : « leur gardien a fait des arrêts exceptionnels, il a été très bon, il a fait quelques arrêts qui leur ont permis de rester dans le match ». Autant dire que les soucis de Chelsea au poste de gardien semblent bien loin, et Kepa a vraiment du soucis à se faire...