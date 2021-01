mardi 5 janvier 2021 • 67 lectures • 0 commentaires

Chelsea : les choix tactiques de Frank Lampard font parler dans le vestiaire

iGFM (Dakar) Frank Lampard sur un siège éjectable ? Selon la presse anglaise, les derniers résultats de Chelsea auraient poussé Roman Abramovich et ses équipes à étudier les profils d'éventuels remplaçants, de Thomas Tuchel à Massimiliano Allegri en passant par Brendan Rodgers et Ralph Hasenhüttl. Toutefois, ESPN précise que l'état d'urgence n'a pas encore été déclaré et que les Blues n'ont pas lancé d'ultimatum à leur manager.

Cependant, le média dévoile une information importante dans ce contexte. ESPN croit en effet savoir que plusieurs joueurs, frustrés par ses orientations tactiques, ne comprendraient pas toujours les choix de l'entraîneur anglais. Certains considèrent même qu'après une demi-saison, l'Anglais n'a toujours pas réussi à trouver son équipe type, entre système, animation et choix de joueurs. Le temps presse.

