dimanche 20 septembre 2020 • 41 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané débutera le premier choc de Premier League, qui va opposer Chelsea à Liverpool, ce dimanche (15h30 GMT), à Stamford Bridge, comptant pour la 2e journée.

Premier choc de Premier League à l'occasion de la deuxième journée de championnat. Chelsea reçoit Liverpool dans un match qui s'annonce excitant. A domicile, les Blues s'organisent dans un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. Reece James, Kurt Zouma Andreas Christensen et Marcos Alonso composent la défense tandis que N'Golo Kanté, Jorginho et Matéo Kovacic se retrouvent au coeur du jeu. Kai Havertz et Mason Mount soutiennent Timo Werner en attaque.

De son côté, Liverpool mise sur un 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Virgil van Dijk et Andrew Robertson composent la défense alors qu'on retrouve Jordan Henderson, Naby Keïta et Georginio Wijnaldum au cœur du jeu. Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané forment le trio d'attaque.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - James, Zouma, Christensen, Alonso - Kanté, Jorginho Kovacic - Havertz, Werner, Mount

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson - Keïta, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané