samedi 12 mars 2022 • 193 lectures • 0 commentaires

Considéré comme le meilleur gardien du monde depuis un an, Édouard Mendy (30 ans, 32 matchs toutes compétitions cette saison) a croisé la route de nombreux grands attaquants. Mais pour le portier de Chelsea, c'est bien le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema (34 ans, 33 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison), qui lui a fait la meilleure impression.

"L'attaquant le plus fort que j'ai affronté ? Je pense que c'est Benzema. A l'heure actuelle, avec Lewandowski et Mbappé, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il tient le Real Madrid depuis de nombreuses années maintenant. On a l'impression que plus l'âge, plus il se bonifie. Honnêtement, je pense qu'il est le meilleur attaquant que j'ai affronté", a indiqué le champion d'Afrique sénégalais pour Onze Mondial.

maxifoot