mardi 22 septembre 2020 • 118 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edouard Mendy passe sa visite médicale en ce moment à Chelsea, renseigne Frank Lampard, en conférence de presse.

Cet été, Chelsea était en quête d'un nouveau gardien. En effet, l'entraîneur Frank Lampard n'a jamais été un grand fan de Kepa Arrizabalaga, qui souhaite rester et s'imposer coûte que coûte chez les Blues. Mais il va devoir composer avec un concurrent de taille, puisque le Rennais Edouard Mendy va s'engager.

En conférence de presse cet après-midi, Lampard a confié au sujet du portier de 28 ans : «Oui, Mendy passe sa visite médicale au moment où nous parlons. Si tout est ok, il deviendra un joueur de Chelsea». Il n'y a plus longtemps à attendre avant d'être fixé.

Le gardien de but international sénégalais va rejoindre Chelsea pour un montant proche de 24 millions d’euros (15 milliards FCFA), qui fait d’ores et déjà de lui le gardien le plus cher de Ligue 1. Il deviendra le premier gardien sénégalais à évoluer en Premier League.