Edouard Mendy est vraiment dans le dur. Relégué au banc à Chelsea, le gardien de but a contracté une fracture du doigt. Il a été opéré.

«Le gardien Edouard Mendy s'est fait opérer cette semaine d'un doigt fracturé à l'entraînement», a annoncé Chelsea, ce samedi. Le club du portier des lions indique que le joueur de 30 ans travaillera en étroite collaboration avec le service médical du club pendant sa phase de rééducation. Aucun délai n'a été précisé pour son retour.



En effet, depuis le départ de Thomas Tuchel en début de saison, l’ancien Rennais a perdu sa place de gardien titulaire à Chelsea. Graham Potter, le successeur de l’Allemand sur le banc des Blues, lui préfère Kepa Arrizabalaga, lequel a immédiatement brillé après avoir longtemps été la risée de Stamford Bridge. Mendy est devenu numéro 2 à Chelsea, où il possède encore un solide contrat (environ 113 000 euros par semaine jusqu’en 2025). Mais, le gardien sénégalais avait une chance de se relacer ailleurs, avec le mercato d’hiver.

Plusieurs clubs s’intéressent à lui, actuellement. C’est notamment le cas en Ligue 1, où, selon The Sun, Monaco et Nice surveillent avec beaucoup d’attention sa situation. Le média anglais évoque aussi la piste menant à l’AC Milan dans la mesure où le retour de blessure de Mike Maignan semble plus long que prévu et commence à inquiéter du côté de Milanello. Mais aujourd'hui, la blessure au doigt ne semble pas plaider en faveur du lion de la teranga.