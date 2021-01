jeudi 28 janvier 2021 • 33 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Thomas Tuchel a eu des débuts difficiles avec Chelsea, la remontée du Barça fait les gros titres en Espagne, et la chute de Manchester United fait couler beaucoup d'encre, voici votre revue de presse du 28 janvier 2021.

«Grosse déception» pour l'Angleterre

Pour la première de Thomas Tuchel à la tête de l'équipe de Chelsea, les Blues ont été tenus en échec par Wolverhampton (0-0). Une première gâchée par les Wolves donc, et même jugée « mauvaise » par le Daily Star. Le quotidien anglais parle aussi de « grosse déception » pour les débuts de l'entraîneur allemand. Pour le Daily Mirror, c'était surtout « une bêtise » que de se séparer de Frank Lampard ! « Tuchel a fait le vœu de faire des Blues une équipe que personne ne veut affronter », rappelle le tabloïd, « après une démonstration que personne ne voudrait regarder ». Des mots durs pour le nouveau coach de Chelsea. Celui-ci a été « frustré » par les Wolves, comme le résume The Guardian.

«Une remontada et direction les quarts»

En Espagne, le Barça s'est imposé de justesse contre le Rayo Vallecano (2-1). Une victoire en « réaction » comme l'explique Mundo Deportivo, car les Catalans ont été menés 1-0, avant de renverser la rencontre grâce à Messi et De Jong. Il faut dire que les hommes de Ronald Koeman n'ont pas été en réussite puisqu'ils ont multiplié les occasions avant d'obtenir la victoire. Ils avaient même touché le poteau à trois reprises. « Une remontada et direction les quarts » résume de son côté Sport, qui tient à mettre en avant le triple changement de l’entraîneur du Barça, qui a relancé son équipe vers la victoire.

Les Red Devils loupent le coche

Manchester United jouait aussi hier, du côté de l'Angleterre. Et les Red Devils sont tombés sur un os, Sheffield United. Ils n'ont pu faire mieux qu'une défaite 2-1, une bien mauvaise opération pour les Mancuniens, alors que le voisin Manchester City venait de prendre la tête du championnat. « Oli coule Ole », s'amuse le Daily Express. Car le dernier buteur pour Sheffield n'est autre qu'Oliver Burke, qui a donc crucifié les espoirs d'Ole Gunnar Solskjaer. Cette défaite fait la Une de nombreux autres tabloïds en Angleterre, à l'instar de The Sun. « Oli au tournant », résume le quotidien, ajoutant au passage que les Red Devils ont pris un coup sur la tête, après ce but du KO et cette défaite face à Sheffield.